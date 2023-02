Wanderinfrastruktur in Halver aufgewertet

Von: Florian Hesse

Bernd Strotkemper, Klaus Brunsmeier und Ralf Thebrath stellten das Projekt vor. © Florian Hesse

Die Wege führen von der Mühle zu dem Meilern.

Halver Zwei Rundwege im Hälvertal haben eine deutliche Aufwertung erfahren. Der A11 und der A12 sind neu und besser ausgeschildert. Zusammen mit einer ansprechenden Möblierung und einer Infotafel sind Wanderungen dort noch attraktiver geworden. Ausgangspunkt dafür ist die Heesfelder Mühle.

Knapp einen Kilometer lang ist die kleinere Runde auf dem A11. Etwas weniger als 20 Minuten reine Gehzeit dürfte man für die familientaugliche Wanderung mit 46 Höhenmetern veranschlagen. Der A12 ist mit 2,2 Kilometern, 96 Höhenmetern und 40 Minuten Gehzeit doppelt so lang, entlang an Streuobstwiesen, durch Hohlwege zur Quelle der Normecke und durch schönen Buchenwald.



Die Verbesserung der Wanderinfrastruktur wurde möglich durch eine Kooperation mehrerer Partner. Der Verein Naturpark Sauerland Rothaargebirge (» INFOKASTEN), in dem auch die Stadt Halver Mitglied ist, hat die Finanzierung übernommen. Der Verein Heesfelder Mühle hat die Pläne in die Praxis umgesetzt und wird sich um die Pflege kümmern. Um Plan und Gestaltung hat sich der Freizeit- und Tourismusmanager der Region Oben an der Volme, Ralf Thebrath gekümmert.



Umgesetzt wurden



die Neumarkierung der Wanderwege A11 und A12

die Installation zweier Ruhebänke

die Installation einer Sitzgruppe mit Bänken und Tisch als Rast- und Ruheplatz

und die Installation einer Thementafel rund um die Köhlerei im Sauerland.

Der touristische Mehrwert könnte interessant werden auch für Schulklassen, überlegten bei der Vorstellung Bernd Strotkemper, Regionalmanager des Vereins Rothaargebirge für den Märkischen Kreis, und Klaus Brunsmeier seitens der Heesfelder Mühle.



Die Infrastruktur an der Mühle mit Parkplätzen, aber auch dem historischen Wasserkraftwerk der Mühle, dem Sortengarten und nicht zuletzt dem Café Heimatliebe macht das Hälvertal zum idealen Ausgangsort für sanften Tourismus, aber vielleicht auch zum außerschulischen Lernort.



Denn nach wenigen Gehminuten erreicht man von der Heesfelder Mühle den Rastplatz am Hang mit der Infotafel zur Köhlerei. Mehrere Kohlemeiler haben sich früher auf dem Südhang befunden. Mit geschultem Auge sind die Standorte noch immer zu erkennen. Ende des 13. Jahrhunderts wurde dieKöhlerei dort eingestellt, sagt Brunsmeier über die Historie.



Wie und mit welchem Aufwand die Holzkohle hergestellt wurde, erklärt die Tafel. Eine bis zu drei Wochen schwelte damals das Holz in den Meilern, bis es als Holzkohle verwertbar war.



Der Naturpark 2015 wurde der Naturpark Sauerland Rothaargebirge gegründet. Auf 3827 Quadratkilometern vereint er wunderschöne Naturschutzgebiete mit Kultur- und Industriedenkmälern, die Zeugnisse von einer der ältesten Industrieregion Europas sind. Auf der gleichnamigen Internet-Seite des Vereins findet sich unter anderem eine interaktive Ausflugskarte. Tourentipps für die Region finden sich zudem auf www.sauerland.com oder des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) Halver.