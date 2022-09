Wall-Design: Neueröffnung im alten Bahnhof

Von: Björn Othlinghaus

Geschäftsinhaber Tiziano Pallara (links) und Mitarbeiter Salvatore Gusmano (rechts) eröffneten im Alten Bahnhof das Geschäft „Wall & Floor Design“. © Othlinghaus, Björn

Gleich zwei Neueröffnungen gab es am Samstag Am Alten Bahnhof 1 in Oberbrügge – dem ehemaligen Kiosk Noelle-Niclas. Tiziano Pallara und sein Mitarbeiter Salvatore Gusmano feierten dort die Eröffnung ihres Geschäfts „Wall & Floor Design“ mit einem „Tag der offenen Tür“.

Halver - Pallara bietet Produkte für die Wand- und Bodengestaltung an und fungiert darüber hinaus als Fachhandel für Malerbedarf mit Qualitätsprodukten führender Marken. Das Angebot richtet sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden, wobei Pallara und sein Team auf Wunsch auch Handwerker vermitteln können, die die bei ihm erworbenen Produkte fachgerecht verarbeiten können.

Eines der ersten Projekte des Geschäftsinhabers war die Neugestaltung der benachbarten Physiotherapiepraxis von Sabrina Pallara. Die Schwester von Firmenchef Tiziano Pallara war mit ihrer Praxis stark vom Hochwasser 2021 betroffen. Zudem zahlte die Versicherung nur einen geringen Teil des Schadens.

Ihr Bruder half ihr, indem er das Tapezieren und die Erneuerung der Bodenbeläge in der Praxis übernahm. So fungierten Sabrina Pallaras Räume beim „Tag der offenen Tür“ von „Wall & Floor Design“ sozusagen als Showroom für die Tapeten und Bodenbeläge, denn jeder Raum wurde unterschiedlich gestaltet.

Gleichzeitig holte Sabrina Pallara, die den Praxisbetrieb bereits im März 2022 wiederaufnahm, anlässlich des „Tags der offenen Tür“ ihres Bruders auch ihre offizielle Wiedereröffnungsfeier nach, die sich viele Stammkunden gewünscht hatten. bot