Waldbrand-Gefahr: Was man dringend vermeiden sollte

Von: Ursula Dettlaff

Forstinspektor Samuel Johannes Schröder ist Revierleiter des Forstbetriebsbezirks Rönsahl, stellvertretender Leiter des waldpädagogischen Zentrums Iserlohn und Feuerwehr Fachberater Forst des gesamten Märkischen Kreises. Von Halverscheid aus blickt er auf eine markante Waldbrandfläche. © dettlaff-rietz

Forstinspektor Samuel Schröder aus Halver erklärt, wie schnell ein Waldbrand entstehen kann und wie ein solcher möglichst vermieden werden kann.

Halver – Vom 1. März bis zum 31. Oktober gilt Rauchverbot im Wald, auch offenes Feuer ist dann verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Dies und einige weitere Regeln gelten, um die Wälder vor Bränden zu schützen. Forstinspektor Samuel Schröder aus Halver erklärt, worauf dabei genau zu achten ist.

Autos sollten nur auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden, da sich unter den Fahrzeugen durch den heißen Katalysator starke Hitze entwickeln und Gräser und Gestrüpp entzünden kann. Zuletzt schädigte die Borkenkäferkalamität nach dem Sturm Frederike im Jahr 2018 die Wälder massiv.

Ein Phänomen nimmt immer größeres Ausmaß an: Waldbrände. „Im März / April, also vor dem Blattaustrieb, ist die Waldbrandgefahr besonders groß“, erklärt Forstinspektor Samuel Schröder. Seit dem 1. Oktober 2022 ist er Revierleiter des Forstbetriebsbezirks Rönsahl, stellvertretender Leiter des waldpädagogischen Zentrums Iserlohn und Feuerwehr-Fachberater Forst. Das letztgenannte Aufgabengebiet umfasst den gesamten Märkischen Kreis.

„Eine natürliche Ursache für Waldbrand ist Blitzschlag. Das kommt nur sehr selten vor“, erklärte er. Die meisten Brände seien anthropogen, also von Menschen verursacht. Die Flächen im Sauerland seien sauer, das heißt, dass sie einen pH-Wert von unter 6,5 aufwiesen. Durch Fichtenanpflanzungen sei der Wert weiter gesunken. Dadurch verbreitete sich auf den Flächen eine hohe Humusauflage, dazu kämen trockene Gräser. Dies sei zusammen mit Totholz wichtig für hier lebende Insekten, Pilze, Vögel und Fledermäuse. „Ein Drittel der Arten im Wald ist direkt abhängig vom Totholz“, erläuterte Samuel Schröder.

Komme es zum Waldbrand, blieben Brandnester im Boden, die oft nur mit der Wärmebildkamera sichtbar würden. „Fichten sind unter den Nadelgehölzen besonders feuergefährdet“, sagte Schröder. Unter den Laubbäumen ist die Birke besonders feuergefährdet, da ihre Rinde Teer enthält.

„70 Prozent der Waldfläche im Forstamt wird junger Bestand bleiben“, erklärte Schröder. „Ich verteufele die Fichte nicht generell, ich verteufele nur die Monokultur“, stellt Schröder klar.

In den kommenden Jahren, so die Fachleute, werde es verstärkt zu Waldbränden kommen. „Wir arbeiten sehr gut mit den Feuerwehren zusammen,“ so der Forstinspektor.

August 2022, Brand bei Halverscheid auf einer Kalamitätsfläche. Die Zahl der Brände wird zunehmen. © hesse

Seine Aufgabe als Fachberater besteht insbesondere im Vorfeld eines Brandes Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ein an den Klimawandel angepasster Waldbau trage wesentlich zum Waldbrandschutz bei. Neben der Empfehlung, mindestens vier heimische Baumarten anzupflanzen, werden unter anderem Brandschneisen angelegt. Das sind mehrere Meter breite Streifen, die von brennbaren Materialien wie Totholz, Gräsern und Gestrüpp freigehalten werden, um im Ernstfall die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit den Feuerwehren ein Waldbrandschutzkonzept erarbeitet.

„Manchmal geht es darum, eine Fläche kontrolliert aufzugeben“, erklärte er. Neben der Feuerwehr unterstützt Schröder auch die lokalen Förster. Auch die Aufklärung der Bevölkerung spielt eine wichtige Rolle. „Im hiesigen Raum haben wir Glück. Durch hohes Verkehrsaufkommen wird ein Brand schnell gemeldet und wir können reagieren“, sagte Samuel Schröder.

„Dauerhaft Wald auf einer Fläche erhalten zu können, ist das Ziel der Waldbesitzer und der Forstbeamten. „Der Wald ist unsere grüne Lunge, gleichzeitig ist er Einkommensquelle für die Waldbesitzer. Deshalb lohnt sich gute Forstberatung.“

Die riesigen Kahlflächen dort zu sehen, wo einmal Wald stand, findet Samuel Schröder nicht frustrierend. Im Gegenteil. „Ich kann jetzt prägen, was hier entsteht“, sagte er. Er sei sich der Verantwortung aber auch der Chancen bewusst. Denn das Ergebnis der Bemühungen der jetzigen Generationen werde erst in etwa drei Generationen sichtbar. Wirtschaftswald sei gelebter Klimaschutz. „Wir müssen Holz aus der Fläche entnehmen und möglichst lange nutzen, etwa als Dachstühle oder Möbel.“