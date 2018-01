14 Schöffen aus Halver gesucht

+ © dpa Die Stadt Halver sucht für die Wahlperiode von 2019 bis 2023 ehrenamtliche Schöffen © dpa

Halver - Die Stadt Halver sucht für die Wahlperiode von 2019 bis 2023 ehrenamtliche Schöffen. Diese Bürger werden am Amtsgericht Lüdenscheid und am Landgericht Hagen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.