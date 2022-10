Waffeln, Punsch und Glühwein: Lichterfest zum Reformationstag

Von: Torben Niecke

Teilen

Am 31. Oktober findet auf dem Festplatz in der Bahnhofsstraße das Lichterfest zum Reformationstag statt. © Christoph Schmidt/dpa

Für Montag, 31. Oktober, lädt die Freie evangelische Gemeinde zu einem Lichterfest in den Ortskern von Schalksmühle ein: „Die kleinen und großen Besucher kommen auf dem Festplatz an der Bahnhofstraße in den Genuss von Waffeln, Punsch und Glühwein.

Schalksmühe - Am Lagerfeuer können knuspriges Stockbrot sowie Bratwürstchen selbst zubereitet werden.“ Neben Kulinarischem gebe es so manches anlässlich des Reformationstags zu entdecken, heißt es vonseiten der Freien evangelischen Gemeinde. Mit Uwe Lal und Living Gospel wird ein musikalisches Programm angeboten. Der Schalksmühler Liederdichter und Bühnenkünstler präsentiert Lieder und Kurzgeschichten für Kinder. Der Gospelchor der Freien Gemeinde werde mit einigen Songs für Stimmung sorgen. Für Kinder warten zudem Mal- und Bastelangebote wie auch kleine Präsente, mit denen sie den Ereignissen der Reformation nachspüren können. Sebastian Göpfert von der Freien evangelischen Gemeinde: „Vor circa 500 Jahren brachten Personen wie Martin Luther die Botschaft von Jesus Christus wieder neu zur Geltung. Jesus bringt Licht und Hoffnung in unsere Welt und unser Leben, wo es mitunter so dunkel ist. Auch in Anbetracht der aktuellen Krisen möchte die Freie Gemeinde diese hoffnungsvolle Botschaft teilen. An einem kleinen Basar können darüber hinaus Geschenkideen, Bücher und Kalender erworben werden. Liebevoll Gehäkeltes wie auch selbst gekochte Marmelade, Likör, Holzarbeiten und dekorative Accessoires stehen bereit.“ Der Erlös komme einer Kirche in Bulgarien zu Gute, die sich im Osten des Landes, in der Provinz Sliven für Bedürftige engagiert.

Das Lichterfest zum Reformationstag findet am 31. Oktober von 17 bis 20 Uhr auf dem Festplatz an der Bahnhofstraße statt. Weitere Informationen gibt es unter www.feg-schalksmuehle.de.