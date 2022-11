„Überlebenskünstler“ nahe Vormbaum

Verein in Halver reagiert auf beschmierte Kunst: „Tut mir weh!“

Von: Frank Zacharias

Der Kunstverein Vakt will einen Wald pflanzen. Das Projekt nennen die Künstler passenderweise „Überlebenskünstler“. © Sarah Lorencic

Mit Kartoffelbrei und Tomatensuppe das Klima schützen? Was einfach klingt, ist natürlich weitaus komplexer – und sorgt seit einigen Wochen für scharfe Debatten in der Kunstwelt. Unsere Redaktion sprach mit Karin Schloten-Walther, der Vorsitzenden des heimischen Kunstvereins Vakt, über die umstrittene Aktion einiger Klimaschützer, die damit europaweit für Gesprächsstoff sorgen.

Halver - Denn: Sie haben offenbar die Werke großer Meister als Mittel zum Zweck für sich entdeckt. Das Ziel: Möglichst viel Aufmerksamkeit auf den Klimawandel und notwendige Maßnahmen zu lenken, die diesen eindämmen könnten.

Für Gruppen wie „Just Stop Oil“ in England, die zuletzt Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ in der National Gallery in London mit Tomatensuppe bewarf, stellt sich die Frage: „Was ist mehr wert? Kunst oder Leben?“ Und auch in Deutschland nehmen Klimaschützer Kunstwerke ins Visier: In der vergangenen Woche bewarfen Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ das Gemälde „Les Meules“ von Claude Monet, das im Potsdamer Museum Barberini hängt – immerhin geschützt von einer Glasscheibe.

Vakt-Vorsitzende hat Verständnis, rät aber zu anderen Protest-Mitteln

Ist diese Form des Protestes legitim? Vakt-Vorsitzende Karin Schloten-Walther sieht die Aktionen kritisch. „Ich finde es grundsätzlich nicht gut, wenn Kunstwerke zerstört werden“, sagt die Halveranerin, „das tut mir weh.“ Aber: Sie kann auch verstehen, dass die Aktivisten offenbar zu neuen Mitteln greifen müssen. „Die Menschen müssen begreifen, was der Klimawandel anrichtet. Dafür darf man protestieren – es gibt sicher auch andere Aktionen, die die Menschen zum Nachdenken bringen könnten.“



Bei Vakt selbst hat man sich bekanntlich für eine andere Form der Verbindung Kunst/Klimaschutz entschieden: Wie berichtet, will der „Verein Aktion Kunst-Treff“ auf einer Brachfläche von 2000 Quadratmetern in der Nähe von Vormbaum einen Kunst-Wald erschaffen.

„Überlebenskünstler“ nahe Vormbaum

Für das Projekt mit dem Titel „Überlebenskünstler“ suchen die Initiatoren aber weiterhin Paten, die sich an der Finanzierung des Projekts beteiligen – schließlich sollen am Ende etwa 100 Bäume gepflanzt werden. Und dabei wissen die Künstlerinnen und Künstler schon genau, welche Baumarten es sein sollen. „Es sollen solche sein, die auch mit Trockenperioden besser klarkommen“, sagt Karin Schloten-Walther. Dazu gehören etwa die Edelkastanie (auch Esskastanie), die Buche und Rotbuche sowie die Lärche. Das Areal soll mithilfe von bemalten Pfählen eingezäunt und der Öffentlichkeit etwa durch Führungen vorgestellt werden.



„Wir haben uns gefragt: Was können wir tun, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen beziehungsweise etwas dagegen zu unternehmen“, erklärt Karin Schloten-Walther die Entstehung dieser Idee, die nun also nicht nur einen Wald, sondern auch Kunstwerke entstehen lassen und ihnen Raum geben soll – ein, wenn auch zufälliger, Kontrast zu den Aktionen einiger Klimaaktivisten in ganz Europa.



Paten gesucht



Der Verein sucht weiterhin Paten, die das Wald-Projekt mit mindestens 20 Euro unterstützen. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Karin Schloten-Walther unter Tel. 0 23 53 / 48 29 oder bei Gudi Mausbach-Dahl unter Tel. 01 77 / 7226625 melden oder donnerstags von 11.30 bis 13.30 Uhr direkt persönlich Kontakt im Schieferhaus, Frankfurter Straße 41, aufnehmen.