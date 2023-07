Vorsicht Gift: Kräuter an der Heesfelder Mühle haben es in sich

Von: Thilo Kortmann

Die Akeley wächst im Beet an der Heesfelder Mühle und ist bei zu hoher Konzentration giftig. © Thilo Kortmann

Im Garten gibt es Pflanzen, die zwar schön aussehen, es aber dennoch ganz schön in sich haben. Und zwar Gift. In Halver klärt ein Beet über die Gefahren auf.

Halver – Was da wächst, hat es in sich. „Giftig“ steht über dem Gewächs Akeley im Kräuterbeet an der Heesfelder Mühle. Über der wilden Fetthenne steht dagegen „essbar“. Letztere ist eine verzehrbare Wildstaude, blüht im Sommer mit vielen rosafarbenen Blüten und ist ein Magnet für Insekten aller Art. „Die frischen Triebe schmecken knackig säuerlich und überraschen in jedem Salat“, erklärt Gaby Brunsmeier vom Verein Heesfelder Mühle. Doch viele Menschen hätten keine Ahnung und würden alles pflücken, was da so im Garten wächst. „Vorsicht ist geboten. Wenn man sich nicht auskennt, dann soll man die Finger davon lassen“, so Brunsmeier, die sich um das Kräuterbeet kümmert.

Der Fingerhut zum Beispiel, der strahlt schön lila im Beet, davon solle man aber ja die Finger lassen. „Schon der Verzehr von zwei bis drei Blättern kann für einen Menschen tödlich sein. Damit kann man jemanden umbringen“, sagt sie. Andererseits seien die in allen Pflanzenteilen enthaltenen Glykoside hochwirksame Arzneimittel, fügt sie hinzu. Man habe diese sehr giftige Pflanze, die sich von alleine im Beet angesät hat, drin gelassen, „weil sie gerade in fast allen Wäldern wächst“.

Gaby Brunsmeier kümmert sich um das Beet mit den giftigen Pflanzen an der Heesfelder Mühle. © Thilo Kortmann

Dass an der Heesfelder Mühle auch für den Menschen giftige Pflanzen wachsen, sei dem Verein bewusst, „aber es sind vorwiegend nicht die lebensgefährlichen Gewächse, die schon bei geringem Genuss zum Tod führen können“, so Brunsmeier. Diese habe man auch bewusst nicht angepflanzt, „weil es ja ein Beet für die Öffentlichkeit ist“. Trotzdem wolle man aufklären, dass eben nicht alles verzehrbar sei, was da so im Garten und auf der Wiese wächst. Oft komme es auf die Dosierung an. Eine Pflanze wie der Waldmeister sei in gewissen Mengen gesund, wirke beruhigend, krampflösend und schmerzlindernd. Deshalb kann Waldmeister bei Kopfschmerzen und Migräne oder Schlafstörungen helfen, auch bei Unterleibsschmerzen komme er zum Einsatz. In größeren Mengen jedoch sei er giftig. Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindel und Schlafsucht seien die Folge. In sehr hohen Dosen seien Lähmungen, Atemstillstand und Koma möglich.

Oder auch der Wermut, der für sein Nervengift bekannt ist. Es komme oft auf die Menge an, die man zu sich nehme. „Es alles eine Frage der Dosierung“, sagt sie. Wermut sei eine stark riechende Pflanze mit gelben Blüten an einer länglichen Rispe. Ihr Geruch kommt von den ätherischen Öle wie Thujon. Das ist als Nervengift bekannt, kann aber auch schädlich für Nieren und Magen sein. In zu großen Mengen könne Wermut Halluzinationen und psychischen Probleme auslösen, erklärt die Kräuter-Expertin.

Einmal im Jahr gibt es im Frühling eine Kräuterführung für Kinder. Dann wird dem Nachwuchs beigebracht, was man pflücken und essen darf.

Gaby Brunsmeier mit dem Hahnenfuß, der nett und schön aussieht, aber bei Kontakt giftig sein kann. © Thilo Kortmann

Der Hahnenfuß wachse auf Wiesen wie auch der Löwenzahn oder Gänseblümchen. Letztere beiden seien gesund, beim Hahnenfuß sehe es ganz anders aus. Beim Giftstoff dieser gelbstrahlenden Pflanze handelt es sich um Protoanemonin. Vergiftungserscheinungen können bereits durch Pflanzensaft direkt auf der Haut auftreten. „Deswegen sollten Kinder den Hahnenfuß auf keinen Fall berühren“, sagt Gaby Brunsmeier.

Unscheinbar sieht Akeley aus, enthält aber das Gift Magnoflorin sowie ein Blausäure bildendes Glykosid. Schon nach dem Verzehr von 20 Gramm der frischen Blätter könne es zu Atemnot, Herzbeschwerden und Krämpfen kommen, so die Halveranerin. Die Giftstoffe bewirkten auch Hautreizungen und Blasenbildung.

Auch die AOK warnt vor dem Pflücken und Essen von bestimmten Pflanzen. So rechne der Giftnotruf Bonn in diesem Jahr mit fast 7700 Beratungen bei Vergiftungen und Verdachtsfällen bei dem Kontakt mit Pflanzen. „Wir appellieren deshalb an alle Menschen aus dem Märkischer Kreis, sich vor dem Bepflanzen der heimischen Beete unbedingt darüber zu informieren, welche Pflanzen und Sträucher giftig sind und somit Gesundheitsgefahren auslösen können. Das gilt ebenfalls für Zimmerpflanzen“, sagt AOK-Service-Regionsleiter Dirk Schneider.



Wenn es um das Thema Giftpflanzen gehe, dächten viele Menschen zuerst an außergewöhnliche Pflanzen in den Tropen, heißt es weiter. Jedoch gebe es sogar in heimischen Bau- und Gartenfachmärkten eine große Anzahl an giftigen Pflanzen, die den Garten oder die Wohnung schmücken können. Viele dieser Pflanzen seienhübsch anzusehen und werden deshalb häufig gekauft.

Wer die Bepflanzung seines Gartens plane oder Grünpflanzen in den eigenen Wohnbereich integrieren möchte, sollte zunächst überlegen, von wem der Garten genutzt werden soll. Sind es ausschließlich Erwachsene, ist die Anpflanzung von Giftpflanzen eher unproblematisch. Wenn jedoch Kinder oder Haustiere zum Haushalt gehören und somit den Garten nutzen oder in der Wohnung mit Zimmerpflanzen in Kontakt kommen könnten, dann böten diese Pflanzen ein Gefahrenpotenzial.

Nicht nur giftige Pflanzen wachsen auf dem Beet, sondern auch verzehrbare Gewächse wie die „Wilde Fetthenne“. © Thilo Kortmann

Wichtig sei auch, dass jeder Mensch anders auf das Gift reagiere und die Pflanzen nicht für jeden Menschen gleich giftig seien. Grundsätzlich sei auch das Risiko einer Vergiftung bei Kindern und Tieren größer als bei Erwachsenen, da sie die Gefahr nicht erahnen könnten und von den schönen Blüten oder saftigen Früchten angelockt würden. Deshalb „Finger weg vom Fingerhut", warnt auch Gaby Brunsmeier. Auch wenn die Pflanze so schön anzusehen sei wegen ihrer violetten Farbe – „doch sie hat es ganz schön in sich." Und zwar im negativen Sinne.