Vorschlag in Halver: Outdoor-Sport am Schulzentrum

Von: Florian Hesse

Wie wichtig Outdoor-Sport-Angebote sind, wurde während der Corona-Pandemie deutlich. Halver möchte nun in eine Anlage investieren. © Wittekopf

Die Verwaltung sieht die Wiese zwischen der Humboldtschule und dem Busbahnhof als geeigneten Standort für eine Outdoor-Sportanlage. Das geht aus der Vorlage hervor, die dem Ausschuss für Planung und Umwelt am kommenden Mittwoch, 29. März, um 17 Uhr zur Beratung im Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte an der Thomasstraße vorliegt.

Halver – Die Politik in Halver steht im Grundsatz einstimmig hinter dem Projekt, das im November 2021 auf die Tagesordnung rückte. Der Stadtsportverband hatte damals auf die Möglichkeit der Förderung einer solchen Anlage aus Landesmitteln hingewiesen. Aus dem Förderprogramm Moderne Sportstätten 2022 sind inzwischen 35 000 Euro bewilligt und geflossen. Die Gesamtkosten sind mit 80 000 Euro veranschlagt, sodass für die Stadt ein Eigenanteil von 45 000 Euro verbleibt, der auch in den Haushalt für dieses Jahr eingestellt ist.

„In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurde durch die Pandemie deutlich, dass insbesondere Outdoorsportanlagen die zentrale Entwicklung für das Sporttreiben im öffentlichen Raum darstellen. Eine Sportmöglichkeit im Freien ist jederzeit und uneingeschränkt sowie kostenfrei nutzbar, sie bietet eine inhaltliche Gestaltungsoffenheit und demnach bedeutend viel Potenzial für eine Stadt“, heißt es in der Vorlage.

Dass man die Fitness-Anlage im Freien begrüßt, ist politisch auch unstrittig. Als mögliche Standorte benennt der stellvertretende Fachbereichsleiter Kai Hellmann vier Alternativen mit klarer Präferenz bei der Humboldtschule. Der Standort bedeute eine

Aufwertung der Humboldtschule

Integration in den Campusgedanken

Nutzung durch das AFG möglich

Anbindung an das Bürgerzentrum

Nutzung durch Vereine der anliegenden Sporthallen

Kontrolle und Aufsicht seien möglich

und eine generationenübergreifende Frequentierung sei zu erwarten.

Als einzigen Nachteil sieht die Vorlage die Nähe zur Wohnbebauung.

Die Alternativen schneiden in der Bewertung deutlich schlechter ab. Im Rathauspark sei die Wohnbebauung ebenfalls nahe an der Anlage, zudem sei der Park eher schwach besucht.

Auch an der Mühlenstraße am Lern- und Begegnungszentrum sieht Hellmann mehr Nach- als Vorteile. Dort seien Geräuschemissionen durch Widerhall zu erwarten und auch dort liege die Outdoor-Anlage nah an den Wohnhäusern. Zudem wäre auf der Restfläche des früheren Sportplatzes ein zentraler Standort innerhalb des angedachten Campus auf dem Dorfe mit einer Nutzung belegt.

Vierte Möglichkeit wäre ein Bereich bei Neuen Herweg an der Frankfurter Straße, mit dem Vorteil der Nähe zur geplanten Skateranlage. Die Stadt ist bestrebt, in diesem Bereich die Anlage, eventuell auch einen Bikepark in der Nähe des Minigolfplatzes einzurichten. Das Manko: Dies sei nicht kurzfristig umsetzbar.

An der Humboldtschule hingegen gehe es um ein frei zugängliches Gelände, das uneingeschränkt für die Öffentlichkeit nutzbar sei. Vereine wie auch die Schulen könnten damit ihr Angebot erweitern. Überlegungen für Kursangebote heimischer Vereine lägen bereits vor.

Info

Der Ausschuss für Planung und Umwelt tagt am Mittwoch, 29. März, im Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte. Vorgeschaltet ist aber zunächst eine Ortsbesichtigung am Schubertweg, Hausnummern 16-18 Uhr. Dort ist auch Treffpunkt um 17 Uhr.