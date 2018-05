Parken am Jugendheimplatz.

Halver - Befristet parken am Jugendheimplatz? Diese Frage steht derzeit in Halver im Raum.

Leerstände und sinkender Umsatz auf dem Wochenmarkt aufgrund fehlender Stellplätze im Bereich der vorderen Frankfurter Straße – das war für die CDU in der letzten Ratssitzung Anlass nachzufragen, ob zwei Vorschläge nicht eine Verbesserung bringen könnten: Fraktionschefin Martina Hesse regte an, bei den zeitlich befristeten Parkplätzen an der Frankfurter Straße verstärkt Knöllchen zu schreiben, um Dauerparker zu verdrängen.

Vorschlag 2: Ein Teil der Parkplätze auf dem Jugendheimplatz könnte ebenfalls zeitlich befristet werden, um Stellplätze für Kunden zu schaffen. Die verschärften Kontrollen wurden zugesagt, Vorschlag 2 wird nun geprüft.