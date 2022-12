Gottesdienste zu Weihnachten in Halver: Die Übersicht

Von: Monika Salzmann

Die Gottesdienste in Halver auf einen Blick

Gottesdienste zu besuchen in gewohnter Form nach den Corona-Beschränkungen, das ist wieder möglich.

Halver - Für viele Menschen beginnt Weihnachten mit einem festlich gestalteten Gottesdienst. Nach zwei Jahren Corona, in denen Weihnachtsgottesdienste nur in veränderter Form und mit vielen Einschränkungen möglich waren, ist die Freude groß, wieder in gewohnter Form Weihnachten feiern zu können. Nachfolgend eine Übersicht:

Gleich fünf Gottesdienste bietet die Evangelische Kirchengemeinde Halver an Heiligabend an. Identisch sind dabei die Weihnachts-Familiengottesdienste, die um 14.30 Uhr (für jüngere Kinder) und 16 Uhr in der Nicolai-Kirche beginnen. Auch als Livestream werden beide Gottesdienste angeboten.



In Schwenke fängt um 15 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst mit dem Gemischten Chor Germania Hohenplanken an. Versammlungsort ist das Gemeindehaus der FeG Bever.



Zur Christvesper lädt die Evangelische Kirchengemeinde am 24. Dezember um 18 Uhr in die Nicolai-Kirche ein. Auch dieser Gottesdienst wird als Livestream übertragen. Zu später Stunde lässt ein Gottesdienst zur Christnacht an gleicher Stelle innerlich zur Ruhe kommen. Beginn ist um 23 Uhr. Die Gottesdienste an den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, beginnen vor Ort jeweils um 10.30 Uhr. Der Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag (auch als Livestream) ist mit der Feier des Abendmahls verbunden.



An Silvester, 31. Dezember, bietet die Evangelische Kirchengemeinde um 17 Uhr in der Nicolai-Kirche einen Gottesdienst mit Abendmahl zum Jahresausklang an – auch als Livestream. Am Neujahrstag beteiligt sich die Gemeinde am Ökumenischen Neujahrsspaziergang, der um 16 Uhr in der Katholischen Kirche Christus König beginnt und in der Nicolai-Kirche endet.



In Oberbrügge beginnt die Einstimmung aufs Fest an Heiligabend mit einem Familiengottesdienst mit Krippenspiel, der um 15 Uhr in der Evangelischen Kirche am Glockenweg beginnt. Um 17 Uhr folgt an gleicher Stelle eine Christvesper. Spät in der Nacht können sich Kirchgänger bei der Christmette von der Weihnachtsfreude anstecken lassen. Beginn des späten Heiligabend-Gottesdienstes ist um 23 Uhr.



Am 1. Weihnachtsfeiertag findet in der Evangelischen Kirche die Messe der Katholischen Gemeinde (Beginn: 11 Uhr) statt. Am 2. Feiertag bleibt die Kirche geschlossen. Das alte Jahr verabschiedet die Gemeinde am 31. Dezember mit einem Ökumenischen Jahresabschluss-Gottesdienst, der um 17 Uhr beginnt. Neujahr schließt sich die Gemeinde dem Gebetsspaziergang, zu dem alle Gläubigen eingeladen sind, an.



In der Katholischen Pfarrei Christus König sind Familien mit Kindern eingeladen, am 24. Dezember um 15 Uhr in der Christus König Kirche an einer Kinderkrippenfeier teilzunehmen, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. Um 18 Uhr ruft die Christmette an gleicher Stelle zur Besinnung auf die zentrale Botschaft des Weihnachtsfests.



Am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es sowohl in Halver als auch in Oberbrügge Gottesdienste. Die Heilige Messe in Halver beginnt um 9.30 Uhr. Die Messe der Filialkirche St. Georg in Oberbrügge fängt um 11 Uhr an. Ort ist die Evangelische Kirche Oberbrügge.



Am 2. Weihnachtsfeiertag, der zugleich Gedenktag des heiligen Stephanus ist, findet in Halver ein weiterer Gottesdienst statt. Beginn ist um 9.30 Uhr.



Zum Jahreswechsel am 31. Dezember lädt die Katholische Gemeinde zur Teilnahme an einem Ökumenischen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Oberbrügge, der um 17 Uhr anfängt, ein. Der traditionelle Neujahrsspaziergang am 1. Januar beginnt um 16 Uhr mit einer Andacht in der Christus König Kirche.



Der Heiligabendgottesdienst in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Bever, der um 17 Uhr beginnt, wird stimmungsvoll vom Chor umrahmt. Die Feiertage läutet die Gemeinde am 25. Dezember mit einem Weihnachtsgottesdienst ab 10 Uhr ein.



Eine Jahresschlussandacht an Silvester lädt zudem dazu ein, das alte Jahr besinnlich Revue passieren zu lassen. Beginn der Andacht ist um 18 Uhr. An Neujahr findet kein Gottesdienst in der Bever statt.



Zu Gottesdienst und Gebet lädt die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Halver am 24. Dezember um 16 Uhr ins Gemeindehaus an der Von-Vincke-Straße ein. Um 10.30 Uhr beginnt am 1. Weihnachtsfeiertag ein festlicher Gottesdienst, bei dem die Weihnachtsbotschaft im Mittelpunkt steht. Zum Gottesdienst versammelt sich die Gemeinde überdies am 31. Dezember ab 17 Uhr, um das alte Jahr besinnlich ausklingen zu lassen.