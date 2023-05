Vom Atelier bis hin zum Tattoo-Studio: Die Tanke in Halver ist jetzt auch wieder Tankstelle

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Ein Insekten-Hotel und ein Vogel-Häuschen hat die gebürtige Halveranerin noch zusätzlich angelegt. Volkenrath wünscht sich „mehr Leben“ rund um die Tanke. © Kortmann, Thilo

Die Tanke ist wieder Tankstelle. Nur mit Benzin hat die nichts mehr zu tun. Kati Volkenrath hat neben ihrem Tattoo-Studio ein kleines Paradies für Insekten angelegt.

Halver – Autos und Motorräder konnten ganz früher mal an der Tanke an der Thomasstraße tanken. In den 1960er-Jahren war die Tanke wirklich noch eine Tankstelle, bevor das Gebäude dann lange Zeit leer stand. Dann wurde die Tanke zum Atelier, dann zum Friseursalon, und jetzt ist sie ein Tattoo-Studio. Und bald kann sogar wieder getankt werden. Dafür hat jetzt die neue Tanke-Betreiberin und Tätowiererin Kati Volkenrath gesorgt. Jedoch richtet sich ihre Tankstelle mal so gar nicht an Autos und Motorräder, obwohl Kati Volkenrath ein großer Motorrad-Fan ist.

Erst vor wenigen Tagen hat Kati Volkenrath die Samen für die Wildblumenwiese ausgesät. F OTOS: THILO KORTMANN © Kortmann, Thilo

Die Tätowiererin hat eine Insekten-Tankstelle auf einer kleinen Wiese an der Tanke geschaffen, wobei die Wildblumen erst noch wachsen müssen. Zudem hat sie ein Vogelhäuschen und ein Insekten-Hotel angelegt. Unterstützung aus der Nachbarschaft und von der Feuerwehr, gab es auch schon. Und zwar mit Wasser.

Nachbar Feuerwehr hat schon geholfen

Nicht gegen einen Brand, sondern zum Bewässern der Wildblumenwiese, denn die Blumen müssen noch wachsen. „Die Feuerwehr hat draußen für die Kreisleistungsschau trainiert. Da hab ich gefragt, ob sie nicht mal kurz hier ihr Können unter Beweis stellen wollen“, erzählt Kati Volkenrath und lächelt.

Mehr Leben an der Tanke

Seit November 2022 hat Kati Volkenrath die alte Tanke an der Thomasstraße in ein Tattoo-Studio umgewandelt. „Es läuft sehr gut, ich habe viele Kunden“, sagt die Halveranerin. Doch sie habe noch mehr Leben rund um die Tanke vermisst, und die kleine Rasenfläche samt Baum habe sich sehr gut für so eine Insekten-Tankstelle angeboten. Gesät hat die Tätowiererin vor gut einer Woche. Und natürlich gehe es der Tätowiererin dabei auch um die wichtigen Aspekte wie Nachhaltigkeit und den „grünen Fingerabdruck“.