Vollsperrung nach Unfall in Halver wieder aufgehoben - Feuerwehr schneidet Verletzten aus einem Auto

Was für jedem der einen ein Blödsinn. Dann musst Du jedem der einen blöden Unfall baut die Karte lochen. Letztens hat eine 24 jährige beim links Abbiegen einen Linienbus übersehen.... was machste mit der?

Außerdem steht nichts über den Unfallhergang im Bericht.

Und was berichtet wird ist oft genug quatsch.