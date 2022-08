Vollsperrung durch Baustelle: Polizei regelt Verkehr an Schule

Von: Sarah Reichelt

Polizei kontrolliert Verkehr zum Schulstart in Halver. © Martin Schutt

Zum Schulbeginn ist die Situation am Schulzentrum in Halver etwas anders als gewohnt. Durch Bauarbeiten verändert sich der Weg zur Schule - für Schüler, Eltern und Lehrer. Die Polizei ist vor Ort.

Halver – Aufgrund der Umbaumaßnahme des ZOB am Schulzentrum gibt es einige Änderungen am Anne-Frank-Gymnasium, auf die Schulleiter Paul Meurer hinweist.

Da der Lehrerparkplatz hinter der AFG-Turnhalle zum Wendeplatz geworden ist, werden alle Lehrer auf dem Parkplatz des LBZ und auf dem alten Sportplatz hinter der LBZ-Halle parken. Alle Schüler gehen daher nicht über den Parkplatz und die Auffahrt, sondern über den Gehweg entlang der Aula zur Schule.

In dieser Woche wird die Polizei vor Ort sein. Sie wird alle Eltern, die die Auffahrt oder den Parkplatz benutzen wollen, abweisen. Deswegen bittet die Schulleitung alle Eltern, nicht die Auffahrt oder den Parkplatz zum Wenden zu benutzen. Die Kinder sollen an anderen Plätzen aussteigen, wie dem Wendehammer an der Goethestraße.