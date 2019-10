B229: Neue Sperrung ab Montag – so fahren die Schulbusse

Der Bauabschnitt Oeckinghausen bis Ostendorf wird am Montag abgeschlossen sein. Die nächste Vollsperrung schließt sich auf dem Stadtgebiet an.

Die Vollsperrung der B229 zwischen der Einmündung Hälverstraße und Ostendorf wird am Montag aufgehoben.

Zugleich beginnen am Montagmorgen die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt ab Halver in Richtung Lüdenscheid, ebenfalls unter Vollsperrung.

Der nächste Abschnitt ist 210 Meter lang, beginnt in Höhe der Star-Tankstelle und soll innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Es handelt sich um die Strecke zwischen der Tankstelle und der Kreuzung mit den Straßen Falkenstraße und Am Hilgenstock. Penny-Markt und Tankstelle sind aus Richtung Halver kommend erreichbar. Am Mittwoch, 30. Oktober, wird dies aufgrund von Asphaltarbeiten nicht möglich sein.

Die Linie 55 der MVG wird weiter über Oberbrügge umgeleitet.

Die Linie 85 von Halver fährt über Breckerfeld, Branten und die Glörstraße nach Schalksmühle.

Die Haltestellen Eichholz, Steinbruch, Oeckinghausen Kaiser, Deutsches Eck und Heesfeld werden in beiden Fahrtrichtungen von den Linien 85 und 55 nicht angefahren.

Zwischen Halver, Deutsches Eck, und Schalksmühle, Rathausplatz, wird ein Pendelverkehr eingerichtet.