Volksbank: Altes Gebäude ist weg, Arbeiten für neue Tiefgarage laufen

Das Volksbank-Gebäude an der Frankfurter Straße ist vollständig abgerissen und die Ausschachtung für die Tiefgarage hat begonnen. © Volksbank

Die alte Volksbank ist komplett abgerissen. Die Bauarbeiten für die Tiefgarage haben bereits begonnen. Dafür kommt eine weitere große Maschine zum Einsatz und eine Vollsperrung lässt sich nicht immer vermeiden.

Halver - Früher als geplant sind die Rückarbeiten der Volksbank-Filiale in Halver erfolgt. Im Mai haben Arbeiter mit dem Abriss des Gebäudes an der Frankfurter Straße begonnen. Inzwischen ist alles verschwunden. Die Vorbereitungen für den Start der Rohbauarbeiten für das neue Gebäude sind „in vollem Gange“, teilt Thomas Sommer, Sprecher der Volksbank in Südwestfalen mit.

Die Abrissarbeiten waren für die Anwohner mit Belastungen verbunden. „Wir haben großen Wert darauf gelegt, die Situation vor Ort bestmöglich zu gestalten“, erklärt der beauftragte Architekt Stefan Czarkowski aus Halver. Inzwischen ist der ganze Schutt vom Abriss abtransportiert worden. Die Firma Höngen hat bereits mit den Ausschachtungsarbeiten für die Tiefgarage begonnen. Dazu kommen große Geräte zum Einsatz, für die eine kurzzeitige Sperrung der momentan einspurig befahrbaren Straße notwendig ist. Das war zum Beispiel Anfang Juli der Fall.

An diesem Freitag kommt eine 80 Tonnen schwerer Verbaumaschine zum Einsatz. Mit ihr werden noch letzte Verbauträger gesetzt, damit ab Ende des Monats die Feinabsteckung für die Bodenplatte sowie das aufgehende Mauerwerk erfolgen kann. Geplant ist die Fertigstellung der neuen Geschäftsstelle mit 20 Wohneinheiten und einer Tiefgarage im November 2023. Dann betraf die Bauzeit 16 Monate. Bis dahin ist eine Übergangsfiliale im ehemaligen Commerzbank-Gebäude an der Frankfurter Straße 20 in Halver für die Kunden eingerichtet.