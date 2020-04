Mit der Trompete hoch über Halver

Der Krise trotzen

Hoch über dem Kirchplatz: Volker Turck stimmt die Europahymne an, und Halver hört zu.

Halver - Wer in der Kernstadt Halvers wohnt, hatte am Samstag ein Erlebnis der besonderen Art: die Europa-Hymne, Schillers „Ode an die Freude“, gespielt in 30 Metern Höhe über den Dächern der Stadt.