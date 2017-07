Internationale Gäste im Rathauspark

Das eintägige Summerfest-Festival der Hardcore Help Foundation bietet in diesem Jahr 17 Bands/Künstler.

Halver - Am kommenden Samstag ist es wieder soweit: Für zwölf Stunden verwandelt sich der Halveraner Rathauspark ab 12 Uhr wieder zum großen Festivalgelände.

Bereits zum vierten Mal veranstaltet die Hardcore Help Foundation ihr beliebtes und internationales Summerfest, das auch dieses Mal mit einem breiten internationalen Line-Up mit 17 Künstlern aus den Bereichen Rock, Punk, Hardcore und Singer/Songwritern bei freiem Eintritt aufwartet.

Am Grundprinzip des Festivals, das auch dieses Mal erneut Besucher aus ganz Deutschland und vielen Teilen Europas nach Halver locken wird, ändert sich dabei nicht viel. Neben der großen Bühne des Rathausparks wird es auf der gegenüberliegenden Seite des Geländes – in Richtung Rathaus – wieder die kleinere Bühne für die Singer/Songwriter geben.

Veganes Essen für Festivalbesucher

Zudem findet sich auf dem Gelände auch der belgische Caterer „Just like your Mom“ wieder, der wie in den vergangenen Jahren rein veganes Essen für die Besucher anbietet.

Am Stand der Hardcore Help Foundation, die auch in diesem Jahr Spenden für ihre Projekte in Kenia sowie der Obdachlosen- und Flüchtlingshilfe entgegen nimmt, wartet einmal mehr eine große Tombola, bei der unter anderem CD, Schallplatten, Konzert- und Festivalkarten sowie weitere Sachpreise zu gewinnen sind.

Musikalisch hat die Hardcore Help Foundation wieder ein illustres und interessantes Line-Up zusammengestellt, bei dem die Künstler einmal mehr ohne Gage für den guten Zweck auftreten. Als einer der Hauptacts des Tages findet sich mit den Brasilianern von Questions eine Band wieder, die bereits 2015 ihr erfolgreiches Debüt im Halveraner Rathauspark feierte. Ebenfalls zu den Headlinern der vierten Auflage zählen die Briten von Polar, Hexis aus Dänemark und die Hardcore-Punker von Ays aus Düsseldorf.

Musiker kommen aus Brasilien und Chile

Eine der weitesten Anreisen dieses Mal haben die brasilianischen Musikern von Questions und die Formation Sendero, die aus Chile stammen und erstmals in Halver zu Gast sind. Komplettiert wird die internationale Note des Festivals durch Moments aus Belgien, Lowest Creature (Schweden), Ashes (Belgien) und City Keys aus Schweden, von denen ein Teil der Band bereits mit ihrer alten Band Anchor im Rathauspark auftraten.

Der Rest des Line-Ups setzt sich mit den deutschen Musikern von Tigeryouth, Malcom Rivers, Ratlord, A Saving Whisper, Blood by Days, Blackout Problems, Second Sight und No Way Out zusammen. Die genaue Zeitabfolge der Auftritte wird kurzfristig festgelegt, wenn klar ist, wann die Künstler genau in Halver ankommen.