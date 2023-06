Kirmes-Rückschau: Platzmeister zieht positives Fazit

Von: Florian Hesse

Halver: Fazit der Kirmes 2023

Der Platzmeister ist zufrieden und dankbar.

Halver – „Das alles funktioniert nur im Team“, sagt Lutz Eicker im Rückblick auf vier lange Tage Kirmes in Halver. Am Ende, das sei das Wichtigste, habe es keine schwerwiegenden Zwischenfälle gegeben – aus ordnungsbehördlicher Sicht also eine Kirmes wie viele andere. Dass es bei Tausenden Menschen und Alkoholgenuss auch zu Platzverweisen und Rangeleien kommt, ist leider normal. Aber die 377. Kirmes in Halver blieb völlig im Rahmen.



Die Polizei

Das bestätigt auch die Polizei. Es kam zu Ingewahrsamnahmen, einer Widerstandshandlung – das aber war es im Wesentlichen. Man habe das bewährte Sicherheitskonzept gefahren und Präsenz gezeigt, das habe gewirkt, sagt Wachleiter Nils Haböck. Nachmittags hieß das ächeln und winken, abends dürfte das Auftreten der Beamten auf Hitzköpfe abkühlende Wirkung gehabt haben.



Die Schausteller

Zwischen zufrieden und nicht ganz zufrieden schätzt Platzmeister Lutz Eicker die Bewertung der Schausteller ein. Nachdem im vergangenen Jahr mit weitgehenden Lockerungen nach der Corona-Pandemie ein „Hype-Jahr“ zu verzeichnen gewesen sei, war die 23er-Kirmes etwas gebremster. „Viele haben genauer geguckt, wie sie ihr Geld ausgeben.“ Die Inflation und die entsprechende Stimmung seien an den Ständen und Fahrgeschäften spürbar gewesen.



Das DRK

Spricht man Eicker auf das Deutsche Rote Kreuz an, sagt er nur: „Unglaublich.“ Der Sanitätsdienst hätte in starker Besetzung jeden Kirmes-Tag durchgehalten. Und das liefere das DRK tatsächlich jedes Jahr ab. Nur selbstverständlich sei dies eben trotzdem nicht.



Die Anwohner

Am Herzen liegen Eicker auch die Anwohner des Fests. Sowohl die Bewohner der betroffenen Häuser wie auch die Geschäftsleute in Halver, insbesondere auch das Fachmarktzentrum, zeigten Geduld und Verständnis angesichts zahlreicher Beschränkungen. Immerhin: Täglich von 14 Uhr bis morgens um 3 Uhr herrscht Ausnahmezustand in der Innenstadt. Die Sperrungen sind komplett und weiträumig.



Das Team

Mit Blick auf die Organisation weist der Platzmeister auf die Truppe hin, die im Hintergrund das Volksfest erst möglich macht und zum Teil fast das ganze Jahr damit befasst ist. Mit Hans-Peter Moch, dazu mit Larissa Arnold, Klaus Lau und in diesem Jahr Sonja Vollmar aus dem Rathaus hätten alle mitgezogen – einschließlich der zusätzlichen Verstärkung des Ordnungsdienstes: „Das waren zum Teil 14 bis 16 Stunden am Tag ohne Knurren.“



Der Bauhof

Gesondert hebt Lutz Eicker die Mitarbeiter des Baubetriebshofes heraus. Deren Wirken sähen die Kirmesbesucher eben nicht. Doch für sie fange die Arbeit lange vorher an und gehe auch über das Fest hinaus. Poller werden entfernt und wieder eingesetzt. Schilder auf- und angehängt. Und die Praktiker fänden immer einen Weg, „wenn ich mal wieder mit Sonderwünschen komme“. Die traurige Feststellung noch am Freitagmittag sei gewesen, dass die Treppe vom Toilettenwagen vor den Schieferhäusern nicht passte. „Da haben sie eben außerhalb ihrer Zeit ein Podest gebaut.“



Die Perspektiven

Sorgen für die Zukunft macht sich Eicker in einer anderen Hinsicht. Die leichtsinnigen Auftritte „einiger Idioten“ könnten perspektivisch Auswirkungen haben. Neben Sicherheitsauflagen wie Terrorsperren an den Zufahren und vielem mehr gehe er davon aus, im nächsten Jahr auch die gesamte Nacht über Securitykräfte einsetzen zu müssen. Diese Kosten müssten umgelegt werden. Der Hintergrund: Mehrfach hätten Kirmesbesucher trotz Absperrungen nachts versucht, auf die stehenden Fahrgeschäfte zu klettern. In einem Fall versuche man zurzeit, Videoaufzeichnungen auszuwerten. „Wenn da was schiefgeht, reichen wenige Meter“, sagt der verärgerte Platzmeister. Auf die nächste Kirmes freut er sich trotzdem. „Kirmes ist Herzenssache.“