Vier Millionen Euro investiert: Neue Rettungswache im MK eröffnet

Von: Thilo Kortmann

Ralf Schwarzkopf von der CDU-Fraktion gemeinsam mit Landrat Marco Voge vor der neuen Rettungswache an der B229. © Thilo Kortmann

Fünf Jahre dauerte es bis zur neuen Rettungswache in Halver. Vier Millionen Euro wurden investiert. Jetzt war die Eröffnung.

„Ich wünsche Ihnen hier viel Langeweile“, sagte Bürgermeister Michael Brosch in Richtung Wachleiter Christian Haase bei der offiziellen Eröffnung der neuen Rettungswache des Märkischen Kreises an der B229 in Halver am Mittwochmorgen. „Wenn sie viel zu tun haben, dann gibt es ja auch viele Unfälle“, fügte Brosch hinzu, das könne sich kein Bürgermeister wünschen.



Anschließend unterstrich Brosch die Wichtigkeit dieses Neubaus, der sich an einem „perfekten“ Standort befinde: „Das gibt uns das Gefühl in unserer kleinen Stadt, dass wir hier sehr sicher leben können.“ Das sei eine große Errungenschaft für die nächsten 50 Jahre. „Ein Kreisverkehr, der noch in diesem Jahr auf der B229 entstehen soll, wird diesen Standort weiter zusätzlich perfektionieren“, so der Bürgermeister. Straßen.NRW werde, wenn alles normal verlaufe, noch 2023 mit den Arbeiten beginnen.



Marco Voge übergibt den symbolischen Schlüssel an Wachenleiter Christian Haase. © Thilo Kortmann

Einen symbolischen Schlüssel überreichte Landrat Marco Voge am Mittwoch an Christian Haase sowie an seinen Stellvertreter Torsten Hoffmeier.



Bodenverbesserungen waren nötig

„Diese neue Wache ist eine gute Investition in die Sicherheit und medizinische Notfallversorgung der Stadt Halver und der Gemeinde Schalksmühle. Die Einsatzkräfte leisten hervorragende Arbeit und verdienen hierfür eine bestmögliche und moderne Ausstattung für ihre lebensrettende Aufgabe“, sagte Voge in seiner Rede. Im Einsatzbereich von Halver und Schalksmühle würden, so der Landrat weiter, jährlich 2200 Notfalleinsätze mit Rettungswagen gefahren.

Bei circa 700 Einsätzen komme zusätzlich ein Notarzt hinzu. 27 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien künftig am neuen Standort sieben Tage in der Woche rund um die Uhr mit zwei Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug am Klinikum Hellersen in Lüdenscheid im Einsatz. Anschließend erinnerte Voge an die Gründe für den Neubau: „Steigende Einsatzzahlen und die Umwandlung eines Tages-RTW in einen 24-Stunden-RTW“.

Vier statt drei Millionen Euro

Vor fünf Jahren hätten die Planungen begonnen, eineinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten, vier Millionen Euro wurden investiert, sagte Manfred Fischer, Leiter Gebäudemanagement im MK. Dass aus den anfangs einkalkulierten Kosten von drei Millionen nun vier Millionen geworden seien, sei auf verschiedene Probleme zurückzuführen. Zu der schwierigen, zweijährigen Standort-Suche – vier bis fünf kamen in Betracht – seien Inflation sowie Probleme mit der Tragfähigkeit des Untergrundes hinzugekommen. Bodenverbesserungen mussten vorgenommen werden.