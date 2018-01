Drittes Halveraner Varieté in trockenen Tüchern

Halver - Wer beim 2. Halveraner Varieté von und mit Zauberkünstler Timo Marc und seinen Gästen mit dabei sein will, muss sich sputen. Nur noch Restkarten sind für den bunten zirzensischen Abend, der am Samstag, 13. Januar, ab 20 Uhr in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums beginnt, erhältlich.

Neben dem magischen Moderator, der durch das Programm führt und zugleich künstlerischer Leiter des Halveraner Varietés ist, versetzen der sechsfache Trial- und Mountainbike-Meister Marco Hösel, Stefan Zimmermann als „Herr der Bälle“ und seine Geige spielende Partnerin sowie das „tierische“ Duo Marcelini & Oscar – Herrchen und Hund – in Erstaunen.

Zudem sind bei der Veranstaltung bereits Karten für den nächsten Varieté-Abend im kommenden Jahr erhältlich. Wie Inge Zensen, Kulturbeauftragte der Stadt, erläuterte, ist das dritte Halveraner Varieté schon jetzt in trockenen Tüchern.

Comedy, Magie und Jonglage

Am Samstag, 19. Januar 2019, hebt sich in der AFG-Aula zum dritten Mal der Vorhang für Comedy, Magie und Jonglage. Beginn ist wieder um 20 Uhr. Um die Vielfalt des Programms nicht durch die wiederkehrende Veranstaltung einzuschränken, läuft die Veranstaltung außerhalb des Abos. Mit von der Partie sind erneut bemerkenswerte Künstler mit spektakulären Darbietungen.

Einer von ihnen ist der Jongleur Christoph Rummel, der fantastische Bilder und Lichtspuren in die Luft zeichnet. In seiner 15-jährigen Profilaufbahn stand er in unzähligen Festivals und Varieté-Produktionen auf der Bühne. Unter anderem war er mit seiner Leuchtjonglage bereits in Russland, Frankreich und den Niederlanden zu Gast.

Clown Jeff Hess mit dabei

„Durchgeknalltes für Fortgeschrittene“ präsentiert der aus New York stammende Schauspieler und Clown Jeff Hess im kommenden Jahr. „In seiner zwerchfellerschütternden Show gehen Slapstick und eine unnachahmliche Körpersprache eine Verbindung ein, die kein Auge trocken lässt. Seit mehr als 25 Jahren gibt der New Yorker den professionellen Narr, der auf vielen Bühnen der Welt zu Hause ist. Mit jeder Faser seines Körpers ist Hess, der in Las Vegas ebenso wie in der David-Letterman-Show mit seinem Können begeisterte, ein Clown. Mit unwiderstehlichem Charme und Energie macht er jeden seiner Charaktere zum unvergesslichen Comedy-Erlebnis“, heißt es.

Abgerundet wird die Drittauflage des Varietés durch das witzige und wortreiche Akrobatik-Duo „Tante Luise und Herr Kurt“, zwei echten norddeutschen Figuren, die mit spontanem Witz und harten Tricks die Herzen erobern. Wie es heißt, hat Tante Luise trotz ihres Alters die großen Bühnen der Welt fest im Visier. Herr Kurt, der die tragende Rolle spielt, ist da mehr der „Pussierstengel“. Neben einem elastischen Körper bringt Luise stramme Waden und ein Faible für antike Funktionsunterwäsche zur Show mit.

Timo Marc erneut als Moderator

Dass Timo Marc, der erneut durch das Programm führt, die Show mit magischen Leckerbissen anreichern wird, versteht sich von selbst. Unter anderem in Las Vegas und Monte Carlo erhielt seine visuelle Kunst die höchsten Auszeichnungen. Weiter Infos im Internet unter www.halveraner-variete.de.