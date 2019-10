Heerstraße: Fast jeder Sechste fährt zu schnell

Ortsausgang auf der L892 von Halver in Richtung Oberbrügge.

Oberbrügge - Nachdem es einige Beschwerden über zu schnelle Autofahrer auf der Heerstraße gab, war die Polizei nun im Einsatz.

Die Heerstraße von Oberbrügge nach Halver dient derzeit als Umleitung für die Vollsperrung der B229 zwischen Ostendorf und Oeckinghausen. Auf einem Abschnitt der Heerstraße in Ehringhausen ist Tempo 30 erlaubt, doch daran halten sich viele Autofahrer nicht.

Am Mittwoch waren dieBeamten im Einsatz, um die Geschwindigkeit zu überprüfen. Sechs Stunden lang postierten sie sich an der Heerstraße. Das Ergebnis: Fast jeder Sechste fuhr zu schnell.

33 km/h zu schnell unterwegs

3031 Fahrzeuge passierten die Messstelle am Mittwoch. Davon waren 460 Fahrer zu schnell unterwegs. Alle Temposünder mussten ein Verwarngeld zahlen, 18 von ihnen bekamen zusätzlich eine Anzeige. Bei erlaubten 30 km/h fuhr der Schnellste an diesem Tag 63 km/h. Die Autofahrer können sich auf weitere Messungen an der Heerstraße einstellen.