Viele Teilnehmer bei besonderer Woche für die Jugend

Von: Monika Salzmann

Das Orga-Team (von links): Saskia Kruse, Fabian Kißing (1. Vorsitzender des CVJM), Timo Groß, Evangelistin Esther Brejora und Gemeindereferent Jonathan Kasten. © Jakob Salzmann

In Wohnzimmeratmosphäre kamen in dieser Woche Jugendliche im CVJM-Heim an der Gerhard-Bergmann-Straße zusammen, um sich mit Glaubensthemen und zentralen Lebensfragen zu beschäftigen.

Halver – Unter dem neuen Namen „truestory“ (früher Jesus House) beteiligte sich der CVJM Halver an der überkonfessionellen proChrist Jugend-Evangelisationswoche, die dieser Tage in zahlreichen Kirchen und Gemeinden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Namibia läuft.

Vor Ort aufwendig und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, fanden sich von Tag zu Tag mehr Jugendliche zur Begegnung mit Gott und dem christlichen Glauben ein. Am Mittwoch, als der Tiktok- und Instagram-Star Noel Robinson (noel goes crazy) per telefonischem Interview zugeschaltet war, folgten gut 80 Jugendliche der Einladung ins CVJM-Heim.

Das Telefon-Interview mit dem Tiktok-Star Noel Robinson. © Jakob Salzmann

Weltweit hat der Münchner mit der wilden Afro-Frisur, der durch kurze Tanzvideos bekannt geworden ist, auf Tiktok mehr als 20 Millionen Follower. Entsprechend viele Stühle mussten nachgestellt werden. Das Interview mit dem gläubigen Christen, der „gute Laune verbreiten und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“ möchte, führte Timo Groß aus dem Orga-Team der „truestory“-Woche, zu dem überdies Fabian Kißing (1. Vorsitzender), Saskia Kruse und Jugendreferent Jonathan Kasten gehörten.

Musikalisch begleitete die „truestory“-Band die Jugendlichen durch eine sehr erlebnisreiche Evangelisationswoche. © Jakob Salzmann

Als Evangelistin konnte Esther Brejora aus Marburg für die Jugend-Evangelisationswoche gewonnen worden. Nach dem gemeinsamen Lesen ausgewählter Bibeltexte zu Themen wie „True Justice“, „True Me“ oder „True Love“ stand die Marburgerin, die mit dem CVJM groß geworden ist und als Gemeindepädagogin mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, den Jugendlichen für Fragen zum Text zur Verfügung und bereicherte die Veranstaltung an allen Abenden um einen kurzen geistlichen Impuls.

Junge Moderatoren wie Leon Kalitzki und Leni Sandknop – am Mittwoch am Mikro – führten durch die Abende. © Jakob Salzmann

Junge Moderatoren wie Leon Kalitzki und Leni Sandknop, die am Mittwoch durch den Abend führten, taten das Ihre, damit die Veranstaltung in Wohlfühlatmosphäre über die Bühne ging. Passend zum Thema gab’s an jedem Abend einen anderen Interviewpartner. Musikalisch geleitete die „truestory“-Band – bestehend aus Adrian Kruse (Gesang), Benny Wohlrath (Gesang und Piano), Antonia Burgard (Gitarre und Gesang), Jeremy Schach (Cajon) und Timo Pulvermacher (Gesang und Bass) – die Jugendlichen durch die Woche. Mit christlichen Liedern, aber auch tiefgründigen Songs von Mark Forster („Chöre“) bis Adel Tawil („Ist da jemand“) nahm die Band für sich ein.

Spaß haben: Wer Lust hatte, konnte die Abende nach dem Hauptprogramm mit Kickern, Billard spielen, Dart und anderen Angeboten ausklingen lassen. © Jakob Salzmann

Vor und nach dem Hauptprogramm, beim gemütlichen Ankommen und Ausklang der nach gleichem Muster ablaufenden Abende, versorgte das CVJM-Team die Jugendlichen mit wechselnden Lieblingssnacks aus der schnellen Küche. Von Hot Dogs bis zu Burgern und Pommes reichte das Angebot. Dazu gab’s Slush-Eis, Popcorn und Getränke. Wer Lust hatte, konnte Kickern, Billard spielen oder andere Angebote nutzen. Viele vertieften das Gehörte in Gesprächen mit Mitarbeitern und sprachen über Glaubensfragen.

Evangelistin Esther Brejora fand den Draht zu den Jugendlichen. © Jakob Salzmann

Zum Abschluss der fünf „Truestory“-Tage geht es an diesem Freitag um das Thema „True Life“. Um 18 Uhr werden die Türen geöffnet. Um 19 Uhr beginnt das Hauptprogramm. Für die Zeit danach lädt der CVJM zu seinen regelmäßigen und eigens auf einem Flyer zusammengestellten besonderen Veranstaltungen wie einem Abendgottesdienst am 19. März (19 Uhr) ein.

Die Küchenmannschaft des CVJM versorgte die Jugendlichen jeden Abend mit einem anderen Lieblingssnack. © Jakob Salzmann