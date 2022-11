Viele Familien bei Martinsmarkt und Laternenumzug in Halver - mit Fotogalerie

Von: Ursula Dettlaff

St. Martin und Merlin führten den Laternenumzug an. Mehr als 800 Kinder nahmen am Umzug teil. Viele Kinder hatten ihre Laternen selbst gebastelt. Das Team von Sentiris, Polizei und Ordnungsamt sorgten für Sicherheit. © Ursula Dettlaff-Rietz

Auf diesen Tag fieberten viele Kinder in Oberbrügge hin, und am Freitagabend war es dann endlich so weit: Mehr als 800 Kinder und Eltern nahmen am Martinszug in Oberbrügge teil. Bevor sich der Lindwurm vom Glockenweg aus in Bewegung setzte, stimmten die Kinder der Kita Wunderland die Anwesenden musikalisch auf den Nachmittag und frühen Abend ein.

Oberbrügge – Stolz hielten die Kinder ihre bunten, selbst gebastelten Laternen mit Motiven wie Eulen, Löwen, Bären und riesige beleuchtete Seifenblasen in die Höhe und sangen: „Ich geh‘ mit meiner Laterne“. Von Merlin, dem Pferd, das den St. Martin trug, hielten alle respektvoll Abstand. Das Team von Sentiris, Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr sorgten für Sicherheit an der Strecke.

Über die Treppe am Nocken, die vom neuen akkubetriebenen Lichtmast der Feuerwehr ausgeleuchtet wurde, bewegte sich der Zug zum Martinsmarkt an der Grundschule. In der hell erleuchteten Budenstadt warteten weitere Besucher auf das Eintreffen des Zuges. Spätestens dort durften dann die Väter die Laternen tragen. Der Martinsmarkt ist in Oberbrügge auch immer so etwas wie die Begegnung der Generationen. Viele, die nach dem Studium in eine andere Stadt gezogen sind und eine Familie gegründet haben, kommen nun mit zum Martinsmarkt, um ehemalige Mitschüler oder auch frühere Lehrerinnen zu treffen und mit ihnen zu plaudern. Das kulinarische Angebot ist darauf abgestimmt.



Im Bürgerhaus hielt der Kaninchenzuchtverein W342 Oberbrügge eine riesige Auswahl an Kuchen und Torten bereit und lud zur Teilnahme an einer Verlosung ein. Blickfang für die kleinen Besucher waren natürlich die ausgestellten Kaninchen.



Der Bierwagen lief unter der Regie des TuS Oberbrügge. In der Budenstadt herrschte – wie jedes Jahr – ein wenig Weihnachtsmarktatmosphäre. Wenn auch ohne Tannengrün und entsprechende Dekoration. Am Stand der Nickel-Schwestern wurden Chutneys, Muffins und Schokosterne mit Baumkuchenfüllung angeboten. Bei den Kindern war der Stand der Regenbogenschule sehr beliebt. Hier gab es Obst mit Schokoladenüberzug, Plätzchen und gebrannte Mandeln. Wer es etwas deftiger mochte, war am Stand der Tagespflege am Burgweg richtig. Hier gab‘s Schmalz- und Kräuterbrote. Nebenan am Stand des Fördervereins der Kita Wunderland war das Crèpes-Gerät im Dauereinsatz. Das Jugendzentrum „Die Insel“ lud zu Brezeln und Stockbrot ein. „Jedes Los gewinnt, es gibt keine Nieten“, warb das Team des Fördervereins der evangelischen Kirche Oberbrügge. Eine lange Warteschlange bildete sich am Stand von Ralli. Und das, obwohl am acht Meter langen Tresen viele Mitarbeiter die Aufträge abarbeiteten. Es gab Würstchen, Pommes, Pizza, Steaks und Grünkohl.



Die Albert Singers sorgten mit Glühwein und Kakao, mit und ohne Alkohol, für das Wohl der Besucher. Gegen 21 Uhr gingen die letzten Besucher heim und für die Marktbetreiber begann das Aufräumen.