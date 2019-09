Halveraner Herbst: Kein Gottesdienst im Freien

Halver - Zum Halveraner Herbst an diesem Sonntag werden fast 140 Aussteller in Halver erwartet. Drumherum gibt es verschiedene Aktionen und ein buntes Bühnenprogramm. Der geplante Gottesdienst wird allerdings verlegt.

Der für Sonntag, 10 Uhr, auf der Bühne am ZOB geplante Gottesdienst findet in der Nicolai-Kirche statt. „Die Wetterprognosen haben uns einfach zu diesem Schritt gezwungen“, bittet Matthias Clever um Verständnis für die Verlegung. Um 9.45 Uhr beginnt das musikalische Vorprogramm.

Der Halveraner Herbst beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit dem Bühnenprogramm, das mehrere musikalische sowie Tanzdarbietungen umfasst. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Brosch und Christina Teipel, Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, ist um 11 Uhr. Ab 13 Uhr öffnen außerdem die Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags. Insgesamt werden fast 140 Aussteller in der Bahnhof- und der Frankfurter Straße ihre Stände aufbauen. Am Fachmarktzentrum gibt es eine Autoschau, am Jugendheimplatz das Kinderland für die jungen Besucher. Auch Modenschauen sind geplant.

Im Rahmen des Halveraner Herbstes an diesem Sonntag hat außerdem die Stadtbücherei geöffnet. Von 11 bis 16 Uhr findet in den Räumlichkeiten im Kulturbahnhof ein Bücherflohmarkt statt, bei dem die Bücher aus dem eigenen Bestand sowie aus Bücherspenden – darunter auch viele neuwertige Exemplare – angeboten werden.