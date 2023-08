Viel los beim Sommerfest rund ums Rathaus in Halver

Erfolg trotz viel Regens

Zwei Stelzenläufer im Steampunk-Outfit stellten eine Walking-Act-Attraktion des Sommerfestes dar.

Obwohl das Wetter phasenweise beileibe nicht so war, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten, und sich sonnige Phasen immer wieder mit teils sintflutartigen Regenfällen abwechselten, konnte das Sommerfest am Samstag rund ums Rathaus trotzdem als Erfolg bezeichnet werden.

Halver - Musikacts wurden teilweise in die Villa Wippermann verlegt, während am zweiten Veranstaltungsort, der Konzertmuschel im Rathauspark, zumindest die Musikerinnen und Musiker unter der Überdachung weitgehend vor Regen geschützt waren.

Dennoch gab es zwischendurch zahlreiche sonnige Abschnitte, sodass auch die bei den spektakulären Walking Acts auf dem Gelände tätig werden konnten. Beeindruckend waren zum Beispiel die beiden Stelzenläufer im Steampunk-Look, die auf dem Gelände unterwegs waren. Kleine und große Gäste zeigten sich von den beiden fantasievoll gekleideten Riesen begeistert und gingen gerne auf Tuchfühlung.

Gleiches galt für das Roboter-Schaf, das Julian Button mit zum Sommerfest gebracht hatte. Der Puppenspieler steuerte seinen elektronischen Freund aus sicherer Entfernung und ließ so die Illusion, es handele sich um eine lebende Figur, überzeugend lebendig werden. Ferner gab es für die kleinen Besucher zahlreiche Spielmöglichkeiten.



In die Villa Wippermann verlegt werden musste auch der Eröffnungsgig der Jazz-Combo Bäng Bäng um Thomas Wurth. Viele Interessenten hatten es sich im Veranstaltungsraum gemütlich gemacht, um dem Musiker sowie seinen Mitstreitern Stephan Aschenbrenner, Michael Meranke sowie Ditchy Geese zu lauschen. Auf dem Programm standen neben klassischen Jazz-Stücken auch verjazzte Schlager wie zum Beispiel „Schönes Wetter heute“, das man angesichts des Regens in „Schlechtes Wetter heute“ umgetextet hatte.



Cellistin und Sängerin Johanna Stein, die im Anschluss auftrat, spielt ihr Instrument auf ungewöhnliche Weise und verknüpft mit ihren Stücken unterschiedliche Genres wie Jazz, Pop, Fusion und Weltmusik. Auch Folk-Versatzstücke waren bei ihrem Auftritt herauszuhören. Den Zuschauerinnen und Zuschauern gefiel das ungemein, sodass sie lautstark Zugaben einforderten, wobei die Musikerin jedoch aus Zeitgründen nur das kurze „Nature Boy“ nachschieben konnte. Die Band Alpcologne hatte im Anschluss die Möglichkeit, auf dem Außengelände vor der Villa in einer sonnigen Phase aufzutreten.

Das war auch notwendig, denn die beiden Alphörner, die von ebasa Palada und Martin Thüringer gespielt wurden, hätten wohl nur schwer in den Veranstaltungsraum in der Villa Wippermann gepasst. Gemeinsam mit der italo-amerikanischen Sängerin Victoria Riccio spielte das Trio mitnichten die übliche Alphorn-Folklore, sondern Werke des Jazz, Pop und Rock. Das Duo BuMer, bestehend aus Christian Busch und Stephen Mertens schlossen mit Songs der Beatles, Simon & Garfunkel und Cat Stevens das Programm an der Villa ab.



In der Konzertmuschel starteten dagegen Die Feuersteins, eine Familienband aus Bochum, in den Nachmittag. Die Musiker vermischen verschiedene Genres wie Folk, Country und Pop mit klassischem Liedermacher-Handwerk und deutschen Texten und präsentierten unter anderem das Lied „Irgendwo hängt ein Stern in der Nacht“ von ihrer aktuellen EP. Leider mussten die Musikerinnen und Musiker ihr Konzert aufgrund von Starkregen unterbrechen, spielten jedoch unbeirrt weiter, nachdem das Equipment in Sicherheit gebracht worden war.



Mit dem nachfolgenden Act der Band Binyo standen dann die Halveraner Lokalmatadoren in der Konzertmuschel auf der Bühne. Robin Brunsmeier, der auch solo als Binyo unterwegs ist, servierte seine augenzwinkernden Pop-Songs in deutscher Sprache, die wieder sehr gut ankamen. Funk und Soul vom Feinsten bot schließlich die Formation Odd & Even, bevor die Band KölschPur sowie das Duo Roman & Julian Wasserfuhr den Abend ausklingen ließen.