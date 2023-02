Viel los beim Kölschen Abend in Halver

Von: Monika Salzmann

Die Band aus Köln sorgte für mächtig viel Karnevalsstimmung im Kulturbahnhof. © Salzmann, Jakob

„Die Stimmung in Halver ist super, grandios. Es macht immer wieder Spaß, hierherzukommen.“ Der Spaß an der Sache war Tom Nesgen, Kopf der „Kölsch singe, drinke, levve“-Band, am Samstag beim restlos ausverkauften Mitsingkonzert im Bistro des Kulturbahnhofs deutlich anzumerken

Nahtlos knüpften die Kölner, die immer wieder gern – und das mitten in der Karnevalssession! – einen Abstecher nach Halver unternehmen, an den Erfolg ihrer Mitsingabende vor Corona an.

Nach drei Jahren – vom reinen Konzert im Saal des Kulturbahnhofs abgesehen – kehrten sie mit alten und neuen Liedern an alte Wirkungsstätte zurück. Wieder so eng beieinander wie vor der Pandemie, feierten die Halveraner so ausgelassen und fröhlich wie eh und je.

Närrische Jahreszeit

Jung und Alt machten mit. Einige hatten sich bereits verkleidet und läuteten mit dem Konzert die närrische Jahreszeit ein. Andere trugen die kölschen Stadtfarben Rot und Weiß – sei’s als Herzchenanzug, Schal, Ringel-T-Shirt oder Blumengirlande – und erwiesen der Domstadt auf diese Weise ihre Reverenz.



Ein süffiges Kölsch und das kölsche Nationalgericht „Himmel un Äd“ (Himmel und Erde) durften nicht fehlen, um sich mit dem rheinischen Frohsinn zu infizieren. Dank ausgeteilter Liederhefte konnte jeder, auch die, die nicht textsicher waren, bei der Sangesparty kräftig mitmischen. Von einer Woge der Begeisterung getragen, fanden die Kölner bei der inzwischen siebten Auflage ihrer Erfolgsveranstaltung einmal mehr die richtige Mischung aus fröhlichen Karnevals- und Stimmungsliedern zum Schunkeln, ausgelassenem Feiern und Tanzen – und sehnsuchtsvollen, gefühlvollen Liedern für Herz, Seele und jede Lebenslage.



Jeglichem Hass, jeglicher Ausgrenzung („Su läuft dat he“) sagten David Aktas (Bass und Gesang), Manfred Bröde (Mandoline, Ukulele, Harp, Akkordeon und Gesang) Christof Kellerwessel (E-Gitarre), Michael Lätsch (Keyboard und Gesang), Tom Nesgen (Gitarre und Gesang) und Felix Nesgen (Schlagzeug) dabei – den Zusammenhalt besingend – überzeugend den Kampf an. „Un bei uns sin Minsche (Menschen) einfach Mische, all simmer jlich (gleich)“, hieß es da.



Süffiges Kölsch

Nicht zuletzt durch die Mitwirkung von Michael Lätsch als neuem Gesicht in der „Kölsch singe, drinke, levve“-Band war das mitreißende Spiel der Kölner – von Jonas Bünk an der Technik ins rechte Licht gerückt – noch farbenreicher als gewohnt. Kein Wunder, dass die Band am Rosenmontag in der Domstadt zum erlauchten Kreis der Kölner Bands, die vor dem Rosenmontagsumzug beim Oberbürgermeister-Empfang im Rathaus vor internationalen Gästen aufspielen, gehört.

Schon der Einstand mit dem Bläck Fööss-Lied „Leev Linda Lou“ aus dem Jahr 1972 brachte die Halveraner in Feierlaune. Munter zogen die Kölner mal ein altes, mal ein neues Lied, hier einen Stimmungskracher wie „Achterbahn“ (Bläck Fööss), dort einen ruhigen Ohrwurm wie „Loss dich falle“ (Brings) aus ihrem Notensäckel. Ob sie ihr ausgelassen mitfeierndes Publikum dabei mit „Et kölsche Jeföhl“ (Björn Heuser) infizierten, ihnen „Ene Besuch em Zoo“ (Hans Knipp) ans Herz legten oder zum Mittrinken („Drink doch eine met“) ermunterten: Die Mischung kam bestens an. Ein Highlight des Abends war das Potpourri bekannter Hits, bei dem keiner ein Textbuch brauchte und Song für Song aus voller Kehle mitsingen konnte. Die Stimmung? Auf dem Siedepunkt.