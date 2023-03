Viel Bewegung: Kirche in Halver verkündet personelle Veränderungen

Von: Monika Salzmann

Im Rahmen einer Gemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst informierte die Evangelische Kirchengemeinde die Gemeindeglieder über personelle Veränderungen, Termine und vieles mehr. © j. Salzmann

In der Evangelischen Kirchengemeinde Halver stehen in den kommenden Monaten personelle Veränderungen an. Darüber informierte die Gemeinde jetzt bei einer Versammlung.

Halver – Im Rahmen einer Gemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst informierten Heike Esken als Vorsitzende des Presbyteriums sowie die beiden Pfarrer Martin Pogorzelski und Christoph Dickel die Gemeinde am Sonntag in der Nicolai-Kirche über Veränderungen, den Stand der Arbeiten am Neubau der Kita Pusteblume, die Terminplanung für’s Jahr 2023 und vieles mehr.

Karsten Drescher wechselt zum 1. September nach Nidderau im Großraum Frankfurt. © Salzmann, Jakob

Als Versammlungsleiter fungierte Martin Pogorzelski. Nicht nehmen ließen es sich Pfarrerin Mathea Dieker und Gemeindepädagoge Karsten Drescher, die Gemeinde persönlich über ihre anstehenden Stellenwechsel zu informieren.

Nach zweijährigem Probedienst in Halver habe sie die Stellenfähigkeit erworben, führte Mathea Dieker aus. „Ab April wird das Bewerbungsverfahren losgehen.“ Da sie im September heirate, werde sich auch ihr Familienstand ändern. Wie Martin Pogorzelski ergänzte, wird die Anschlussstelle nicht in Halver sein.

Für Pfarrerin Mathea Dieker endet der Probedienst in der Kirchengemeinde in Halver. © Salzmann, Jakob

Ausführlich beschrieb Karsten Drescher die Hintergründe seines Stellenwechsels nach manchem Hin und Her. Von der Gemeinde in Nidderau im Großraum Frankfurt, wo er ab dem 1. September neue Aufgaben übernehmen wird, sei er im Sommer angefragt worden und habe sich auf den Wechsel eingelassen. „Wir waren jetzt 16 Jahre hier“, erklärte er. „Wir haben noch nie so lange an einem Ort gelebt.“

Bis zum 1. September werde die Gemeinde dadurch zwei Hauptamtliche verlieren, fasste Martin Pogorzelski zusammen. Acht Monate später, am 1. Mai 2024, gehe zudem Christoph Dickel in den Ruhestand. Wichtigster Schritt sei die Wiederbesetzung der Pfarrstelle. „Wir hoffen, dass jemand kommt.“ Auf lange Sicht werde es in Halver jedoch nur einen Pfarrer geben.

Pfarrer Christoph Dickel geht im Mai kommenden Jahres in den Ruhestand. © Salzmann, Jakob

Neben den Personalveränderungen waren die in der Coronazeit begonnenen Livestream-Übertragungen von Gottesdiensten und deren Fortführung bei der Gemeindeversammlung ein Thema. Diese würden bis jetzt immer noch gut angenommen und seien für Menschen wichtig, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, argumentierten Befürworter.

Update zur neuen Kita

Zur Baustellensituation des Kita-Neubaus an der Marktstraße äußerte sich Heike Esken. Es sei abzusehen, dass dort zum 1. August noch keine Kinder untergebracht werden können. Dennoch würden neue Kinder zum 1. August aufgenommen und auf die alte Pusteblume und das Spatzennest verteilt.

Dazu würden die Turnhallen in Gruppenräume umfunktioniert. Mit der Fertigstellung des Neubaus sei im November/Dezember 2023 zu rechnen. Den Förderverein Pustespatz, der die Arbeit der evangelischen Kitas in Halver unterstützt, legte sie den Gemeindemitgliedern ans Herz. Auch auf die anstehenden Presbyteriumswahlen am 18. Februar 2024 wies sie hin.

Pfarrer Martin Pogorzelski übernahm die Funktion des Versammlungsleiters. © Salzmann, Jakob

Zum Mitnehmen lagen die Gemeindetermine 2023 aus. Insbesondere Termine, die die gesamte Gemeinde betreffen wie der Kreuzweg auf dem Friedhof (19. März bis 15. April) oder das Nicolaifest am 18. Juni und andere besondere Termine sind auf den zwei zusammengehefteten Seiten zu finden.