Mieter über Neubau im Tannenweg: „Technisch im Niemandsland“

+ © Hesse Erst in einigen Wochen soll das Mehrfamilienhaus im Tannenweg den Kabelanschluss und damit neben Fernsehen auch Telefon und Internet erhalten. © Hesse

Halver - Fünf Wochen nach dem Einzug haben die Mieter, die in das erste der neuen Mehrfamilienhäuser am Tannenweg gezogen sind, seit wenigen Tagen auch Fernsehempfang – allerdings nur provisorisch per Satellitenschüssel. Der Kabelanschluss und damit auch die Versorgung mit Telefon und Internet soll erst in einigen Wochen folgen.