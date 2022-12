Haushalt 2023: Viel Arbeit bis zur schwarzen Null in Halver

Von: Florian Hesse

Der Haushaltsentwurf liegt vor. Er sieht eine deutliche Anhewbung der Grundsteuer vor. © dpa

Der Haushaltsentwurf für die Stadt Halver weist nach derzeitigem Stand eine Lücke von genau 383 046 aus. Wie diese Lücke bis zur Verabschiedung des Haushalts im Februar zu schließen ist, müssen bis dahin Politik und Verwaltung beraten und entscheiden.

Halver - Den Haushalt brachten am Montag Bürgermeister Michael Brosch und Kämmerer Simon Thienel ein. Und er enthält den Vorschlag, die Grundsteuer B merklich anzuheben. Sie soll steigen von 430 Prozentpunkten auf 590. Für ein Muster-Einfamilienhaus würde die Anhebung auf Mehrkosten von 128 Euro im Jahr hinauslaufen. Der Dreh an der Steuerschraube bedeutet für die Stadt auf der Einnahmeseite aber ein Plus von etwa 970 000 Euro – Geld, das ohne Erhöhung zusätzlich zum Haushaltsausgleich fehlen würde.

Auf welchem Weg die Stadt zum Haushaltsausgleich kommt, wurde in der letzten Ratssitzung vor der Weihnachtspause nicht diskutiert und nicht entschieden. Die Beratung und Verabschiedung des Zahlenwerks verschiebt sich ins kommende Jahr. Die veränderte zeitliche Taktung hängt wesentlich damit zusammen, dass wichtige Eckdaten, bedingt durch Ukraine-Krise und Corona-Auswirkungen, spät vorlagen.



Beim Gesamtvolumen von rund 44 Millionen Euro an Aufwendungen ist zu berücksichtigen, dass allein 10,57 Millionen für die allgemeine Kreisumlage und 6,3 Millionen Euro an differenzierter Kreisumlage abfließen. Bei beiden Positionen ist mit einer steigenden Tendenz zu rechnen. Die differenzierte Kreisumlage zahlt Halver, weil die Stadt ohne eigenes Jugendamt die entsprechenden Aufgaben an den Kreis abgibt.



Auf der Ausgabenseite fallen weiter zwei Positionen ins Auge. Der Kämmerer und 1. Beigeordnete Simon Thienel hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach auf nötige Verstärkungen beim Personal hingewiesen, zuletzt im Hauptausschuss am Donnerstag vergangener Woche. Die Schaffung neuer Stellen schlägt sich mit Mehrkosten bei Personalaufwendungen von rund 670 000 Euro nieder. Sie steigen von 6,128 Millionen Euro auf 6,8 Millionen Euro, so der Entwurf. Die Haushaltskonsolidierung in der Zeit des Stärkungspakts sei erheblich mit „Einsparungen beim Personalkörper“ verbunden gewesen, sagte Thienel auch im Hauptausschuss.



In der mittelfristigen Planung enthalten ist zudem ein Posten von 800 000 Euro zusammen für das kommende und die drei Folgejahre für Maßnahmen des Natur- und Klimaschutzes. Konkret betreffen würde das in erster Linie das Ökologische Projekt im Osten Halvers gemeinsam mit der Heesfelder Mühle. Der Klima- und Naturschutz schlägt sich an anderer Stelle auf der Haben-Seite des Haushalts nieder, denn die hier generierten Öko-Punkte sind geldwerter Ausgleich für den Flächenverbrauch insbesondere im neu entstehenden Gewerbegebiet Leifersberge.



Nicht vorgesehen im Entwurf hat der Kämmerer aber, krisenbedingte Kosten zu „isolieren“, wie es rechtlich möglich wäre. Der Begriff bedeutet, die Ausgaben für Energie, Unterbringung von Flüchtlingen und Folgekosten von Corona in die Zukunft zu verschieben, ohne dass sie den kommenden Haushalt belasten. Faktisch würde dies der Aufnahme eines Kassenkredits, das heißt, weiterer Schulden, für die kommenden Jahre und Generationen bedeuten, machte Thienel auch in seiner Rede zur Haushaltseinbringung deutlich.



Am Ende der Beratungen wird Halver zum Haushaltsausgleich kommen müssen. Vorgeschrieben ist das verbindlich in der Gemeindeordnung. Ein sogenannter „fiktiver Ausgleich“ wäre sogar mit dem vorliegenden Entwurf möglich, nämlich mit dem Zugriff auf die Ausgleichsrücklage. Thienels Ziel aber ist der tatsächlich ausgeglichene Haushalt, bei dem die Stadt nicht mehr Geld ausgibt, als sie an Erträgen aus Steuern, Zuweisungen und ähnlichem hat. Ein dauerhafter Verzehr von Eigenkapital bedeute eine Aufnahme von Krediten, die in der Zukunft abbezahlt werden müssten.