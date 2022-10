Verkehrschaos in Oeckinghausen: Anwohner und Anlieger sind genervt

Von: Carolina Ludwig

Der Rückstau in Oeckinghausen reicht teilweise bis zur Siedlung Steinbach – ab dem 4. November soll endlich eine Ampel die Kreuzung entlasten. © Carolina Ludwig

Halver – Die schwierige Verkehrssituation an der Kreuzung von B229 und L868 in Oeckinghausen ist seit Jahren bekannt. Seit der Sperrung der B54 reicht der tägliche Rückstau teilweise bis nach Carthausen und Steinbach, Anwohner sind genervt und fürchten um ihre Sicherheit. Jetzt gibt es einen Lichtblick: Die wiederholt geforderte Ampel soll kommen.

Halver – Seit vielen Jahren ist die Kreuzung von B229 und L868 in Oeckinghausen als problematische Verkehrssituation oder zumindest stark belastete Kreuzung bekannt. Ebenfalls seit vielen Jahren gibt es Anstrengungen und Pläne, den Bereich mit einem Kreisverkehr zu entlasten. Mit der Sperrung der A45 hat die Verkehrslast auch hier noch einmal zugenommen, eine „Vollkatastrophe“ ist es laut Anwohnern jedoch spätestens seit der zusätzlichen Sperrung der B54 in Schalksmühle. Die offizielle Umleitung führt über die L868 und dann nach links weiter auf die B229 nach Brügge – ohnehin eine schwierige Abbiegesituation, die mitunter viel Geduld erfordert und in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen geführt hat.

Auch vergangene Woche kam es an der Kreuzung zu einem Unfall, zwei Personen wurden dabei leicht verletzt, eine davon vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten hatten kilometerlange Staus zur Folge. „Muss denn erst noch mehr passieren?“, fragte sich nach dem Unfall auch der Anwohner und ehemalige Ratsherr von CDU und später FDP, Marc Manz, und schickte eine Anfrage an Straßen.NRW mit der Bitte, eine Ampel an der Kreuzung einzurichten.



„Gefährliche Einmündung“ Richtung Steinbach. Anwohner wünschen sich Kontrollen und Tempo 30. © Carolina Ludwig

Beim Landesbetrieb war man schon ein paar Schritte weiter und konnte vermelden: Am 4. November kommt die Ampel. Vier Wochen werden bis dahin seit der Vollsperrung der B54 vergangen sein. Vier Wochen, die für Anwohner und Unternehmen vor allem durch den Rückstau von der Kreuzung – teilweise bis zur Einfahrt nach Steinbach – belastend sind.



„Ich verstehe nicht, warum da noch keine Ampel steht oder man keinen Pop-Up-Kreisel angelegt hat“, sagt Sebastian Barutta von der in Oeckinghausen ansässigen Firma Oberflächenbearbeitung Schmidt. Auch warum man bei der Deckensanierung der B229 den Kreisverkehr nicht direkt gebaut habe, ist ihm ein Rätsel. Im Gespräch ist der Kreisel dort seit mindestens vier Jahren. Im Frühjahr 2018 schrieb unsere Zeitung bereits mit Bezug auf die B229: „Durch die Arbeiten an den Brückenbauwerken der Autobahn 45 wird der Verkehrsfluss auf dieser Achse voraussichtlich deutlich zäher.“ 2021 sollte der Bau des Kreisverkehrs dann gemeinsam mit der Sanierung des Wahrde-Abstiegs ausgeschrieben werden, passiert war das nicht. Straßen.NRW erklärte, man habe aufgrund des Hochwassers Prioritäten neu setzen und Kapazitäten anders nutzen müssen. Nun sind A45 und B54 gesperrt, und die fehlende Lösung an der Kreuzung ist mehr als deutlich. Barutta tröstet sich damit, dass die B54-Sperrung nach sieben Wochen vorbei sein soll. „Wir haben hier eine Perspektive. Das haben die Firmen in Lüdenscheid eher nicht, die leiden mehr“, sagt er. Oeckinghausen sei derzeit ein „Lüdenscheid in klein“, er könne sich jedoch vorstellen, dass die Anwohner unter der täglichen Belastung mehr leiden als die Unternehmen.

Wir warten sehnsüchtig auf die Ampel, damit dort kein weiterer Unfall passiert.

„Ich fahre zum Gymnasium einen Umweg über Schalksmühle und Glörfeld, da bin ich eine dreiviertel Stunde unterwegs“, bestätigt das Marc Manz, Anwohner der Siedlung Steinbach. Die vielen zusätzlichen Kilometer seien immer noch ein schnellerer Weg nach Halver, als sich in den Stau der Umleitung einzureihen. Für Anwohner der Siedlung bedeute dieser Umweg zusätzlich gefährliche Situationen beim Linksabbiegen, zumindest an der vorderen Einfahrt zur Siedlung. Seit Jahren weist hier bereits ein Schild auf die „gefährliche Einmündung“ hin. Jetzt, mit Rückstau und Umleitungsverkehr, habe sich die Situation laut Manz deutlich verschärft. Er und andere Anwohner machen sich Sorgen um die Kinder, sind genervt von der Lärmbelästigung und wünschen sich „massive Geschwindigkeitskontrollen“ und Tempo 30 im Bereich der Ortschaften. Vor allem Motorräder und Lkw seien dort laut Manz häufig mit weit mehr als den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde unterwegs.



Ampel wurde nicht gefordert

Bei Straßen.NRW ist der Bereich Steinbach als gefährliche Situation nicht bekannt, wie Sprecher Andreas Berg sagt, die Situation an der B229-Kreuzung dagegen schon. Wie erwähnt, warte man bei Straßen.NRW derzeit auf eine verfügbare Ampelanlage. Aufgrund „reger Bautätigkeit“ sei vor dem 4. November keine Ampel verfügbar. Dass die Ampel nicht von Beginn der B54-Sperrung an dort eingerichtet wurde, begründet der Landesbetrieb weiterhin damit, dass die beteiligten Kommunen zuvor nicht auf die Notwendigkeit hingewiesen hätten.

„Wir haben große Verkehrstermine mit allen Beteiligten an einem Tisch. Da wurde die Verkehrsführung vorgeschlagen und in diesem Fall – so sagte es meine Kollegin – hat keiner der Anwesenden eine Ampelanlage gefordert.“ Bei Straßen.NRW habe man sich dann dazu entschieden, den Verkehr zu beobachten und notfalls nachzubessern, was man mit der Bestellung der Ampel getan habe. „Wir warten sehnsüchtig auf die Ampel, damit dort kein weiterer Unfall passiert“, versichert Andreas Berg.



Auf die Frage, ob der Termin am 4. November fix sei, antwortet der Straßen.NRW-Sprecher: „Der muss fix sein. An dem Wochenende wird die A45 zwischen Hagen und Lüdenscheid wieder gesperrt, dann wird es noch schlimmer mit dem Verkehr.“