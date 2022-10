Verkehrschaos B229: Unfall auf Umleitung mit zwei verletzten Personen und langen Staus

Von: Sarah Lorencic, Sarah Reichelt

Teilen

Ein Unfall auf der Kreuzung in Halver-Oeckinghausen sorgte am Dienstagmorgen für ein Verkehrschaos. © Feuerwehr Halver

Auf der Umleitung für die B54 ging am Dienstagmorgen nichts mehr. Ein Unfall sorgte für Verkehrschaos.

Halver - Wer von Hagen nach Lüdenscheid über die B54 fahren möchte, muss einer Umleitung über Halver und Brügge folgen, denn die B54 ist derzeit in Schalksmühle gesperrt. Ein Verkehrsunfall auf der Umleitung löste am Dienstagmorgen ein Chaos aus. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer.

Am Dienstamorgen sorgte ein Verkehrsunfall für Chaos auf der Umleitungsstrecke für die gesperrte B54 in Schalksmühle. Auf der B229 in Oeckinghausen wollte ein 36-jähriger Lüdenscheider gegen 6.48 Uhr mit seinem Opel Vivaro auf die L868 abbiegen und übersah dabei einen VW Golf einer 33-jährigen Lüdenscheiderin. Sie und die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden leicht verletzt, letztere kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wie Polizeisprecher Lorenz Schlotmann sagt.

Weil durch die Kollision eine große Menge Betriebsmittel ausgelaufen sind, wurden neben der Feuerwehr Halver auch Straßen.NRW und die Untere Wasserschutzbehörde des Kreises auf den Plan gerufen, um die Fahrbahn zu säubern. Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden, was den Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigt hat. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Voll gesperrt war die Straße zwar nicht, aber durch die Reinigung war eine freie Fahrt erst wieder ab 9.14 Uhr möglich, sagt Lorenz Schlotmann. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

[Update 9.29 Uhr]: Nach rund zweieinhalb Stunden fließt der Verkehr nun wieder (9.20 Uhr). Noch vor Ort sind Mitarbeiter der Unteren Wasserschutzbehörde des Märkischen Kreises sowie Mitarbeiter von Straßen.NRW.

[Erstmeldung]: Um 6.48 Uhr ging die Meldung bei der Freiwilligen Feuerwehr Halver und der Polizei ein: An der Kreuzung B229 und L868 (Bruch) in Halver-Oeckinghausen sind zwei Pkw verunfallt. Seitens Jörn Maximowitz von der Freiwilligen Feuerwehr Halver heißt es, dass eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die beiden Pkw sind laut Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit. Die Betriebsstoffe sind ausgelaufen. Straßen.NRW und die Untere Wasserschutzbehörde waren ebenfalls vor Ort.