Verkaufsoffener Sonntag im Juli zum Fanfarencorps-Jubiläum

Halver - Zum 60-jährigen Jubiläum des Fanfarencorps am 8. Juli wird es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Das beschloss der Rat der Stadt Halver einstimmig in einer Sondersitzung am Montag.