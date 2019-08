50 Jahre Halver: Stadtfest von Halveranern für Halveraner

Halver - Halver feiert Geburtstag. Bei 50 Jahren Stadtrechten soll es richtig krachen, verspricht das Organisationsteam.

Das Schönste daran: Nahezu alles am zweitägigen Programm stemmen Halveraner Vereine für Halveraner Bürger.

Der zeitliche Ablauf am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, steht noch nicht bis ins Detail fest. Doch der Rahmen ist klar. Rund ums Rathaus, im Rathauspark, vor dem DRK und an der Villa Wippermann wird es nie und niemandem langweilig.

Die Liste der Akteure bildet im Grunde die gesamte Stadt ab. Zum Vorgeschmack: der Überblick.

Anne-Frank-Gymnasium: Für leckere Crêpes müssen Sie nicht auf den nächsten Weihnachtsmarkt warten. Am Stand des AFG können Sie diese bereits im September genießen. Hierzu gibt es leckere Smoothies.

Awo-Kindertagesstätte „Wundertüte“: Es scheppert ordentlich und platscht. Dosenwerfen und Entenangeln sind angesagt bei der Spielstation für Kinder, die die Awo-Kindertagesstätte „Wundertüte“ bereitstellt.

BSG Oberbrügge: Die BSG-Oberbrügge informiert an ihrem Stand über ihre Aktionen wie Boßeln, Rehasport (Trocken- und Wassergymnastik) sowie Vereins- und Breitensport. Holger Riewe beantwortet Fragen rund um das Thema Therapie, Rehasportmaßnahmen sowie zu Schwimmkursen.

CDU-Ortsverband Halver: Zuckt Ihre Nase auch immer erwartungsvoll beim Geruch nach frischen Waffeln? Dann folgen Sie diesem Duft bis zum Stand des Ortsverbandes der CDU.

DRK-Ortsverband: Am Grillstand des Deutschen Roten Kreuzes können Sie sich wunderbar stärken und dies mit einem Kaffee in der Kaffeestube abrunden.

FDP-Ortsverband Halver: Mit Informationen rund um den Ortsverband werden Sie bestens versorgt. Und es gibt auch etwas zu gewinnen.

Flüchtlingshilfe Halver: Hier wird es international und im wahrsten Sinne weltoffen: Kosten Sie internationale Gerichte beim Stand der Flüchtlingshilfe und gestalten Sie eine Weltkugel aus Beton bei einer Mitmach-Aktion.

Dartclub Double Trouble: „Tag der offenen Tür“ beim Dartclub! Wollten Sie schon immer mal einen Elektronikdartautomaten testen? Beim Dartclub Double Trouble haben Sie beim Stadtfest die Möglichkeit dazu. Für Kulinarisches entführt Sie der Club Richtung Griechenland: Souvlaki-Spieße, Zaziki und Brot stärken Sie nach Ihren geworfenen Darts.

+ Der gemischte Chor Germania Hohenplanken. © Germania Hohenplanken

Der gemischte Chor Germania Hohenplanken hat Spaß an der Musik und zeigt dieses deutlich! Freuen Sie sich auf einen Auftritt am Sonntag und auf allerlei Herz- und Schmackhaftes am Stand des Vereins: Bratwurst und Currywurst mit Pommes laden zum Verweilen ein. Dazu: eine Champignonpfanne, eine Auswahl an Bio-Broten und Cocktails. Für die Kinder ist für kurzweilige Bespaßung gesorgt.

Heimatverein Halver: Mit einer Ausstellung in der Villa Wippermann erinnert der Heimatverein an ein halbes Jahrhundert Halveraner Stadtgeschichte. Während des Stadtfestes ist das Regionalmuseum an beiden Tagen geöffnet. Im Zeitraffer werden kleine und große Ereignisse der vergangenen 50 Jahre wieder lebendig.

Imkerverein Halver: Bienen sind ein brandaktuelles Thema. Die fleißigen Blütenbestäuber stellt Ihnen der Imkerverein in einem Bienenschaukasten vor. Neben Informationen zum kleinen Insekt gibt es natürlich auch leckeren Honig zu kaufen.

Produkte aus fairem Handel

Initiative Eine Welt: 100 Prozent fair, 100 Prozent engagiert. Produkte aus Fairem Handel wie z.B. Kaffee von Kleinbauern können Sie am Stand der Initiative erwerben. Fair heißt hier sogar Fair+; hochwertig, umweltverträglich und am liebsten bio. Und ganz nebenbei: Es ist lecker.

Judo Club Halver: Buchstäblich auf die Matte geschickt werden die Kämpferinnen und Kämpfer des Judovereins Halver. Nähere Einblicke in die Sportart vermittelt der Verein bei seinen Kampfsportvorführungen und seinem Workshop. .

Katholische Kirchengemeinde Christus König: Die Katholische Kirche Christus König verzichtet in diesem Jahr wegen des Stadtjubiläums sogar auf ihr Gemeindefest und präsentiert sich mit einigen Ständen. Neben Wein und Cocktails gibt es einen echten Klassiker: leckere Reibeplätzchen. Versuchen Sie Ihr Glück doch auch mal an der Losbude. Vielleicht ist Ihnen Ihr Glück hold.

Lindenhofschule: Kleine Gesichter verwandelt die Lindenhofschule mit ihrem Kinderschminken in kleine Kunstwerke. Zum Mitnehmen können Sie bemalte Stofftaschen erwerben oder Ihr Glück am Glücksrad versuchen. Mit einem Auftritt präsentieren sich die Schülerinnen und Schüler der Lindenhofschule am Sonntag.

Mennoniten-Brüdergemeinde Halver: Es ist wertvoll, so einen wichtigen Tag für die Stadt Halver, wie diesen, mit einem besinnlichen Gottesdienst am Sonntagmorgen zu beginnen. Deshalb laden wir Sie herzlich zu unserem Gottesdienst an diesem festlichen Sonntag um 10 Uhr in den Rathauspark ein.

+ Pfadfinderstamm Don Bosco. © Don Bosco

Pfadfinderstamm Don Bosco Halver: Nicht alltägliche Ideen werden von den Pfadfindern des Stammes Don Bosco gerne weitergedacht und ausprobiert. Beim Stadtfest sorgen Kinderspiele, Zuckerwatte und Stockbrot für ein abwechslungsreiches Programm.

Schießclub Halver 1928: Der Schießclub begrüßt Sie mit frisch gemachten Waffeln, heißen Kirschen und Sahne. Auf der Laser-Schießanlage können Sie anschließend Ihr Können unter Beweis stellen.

SG Kolbiri: Herzhaftes auf die Hand und auf die Gabel gibt es beim SG Kolibri: Leckere Bratwurst, scharfe Currywurst, Pommes oder lieber einen Hot Dog? Hier werden Sie sicher fündig.

SGSH Dragons: Wollten Sie immer schon mal wissen, wie schnell ein Handball fliegt oder mit Trainern und Handballern fachsimpeln? Als größter Handballverein in der Region mit vier Senioren- und zahlreichen Jugendmannschaften laden die SGSH Dragons zu einer Wurfgeschwindigkeitsmessung ein. Im Fanshop können Sie sich mit dem richtigen Fan-Outfit ausstatten. Übrigens: Am Glücksrad können Sie Tickets für die nächsten Spiele gewinnen.

+ Kinderschminken gibt's für die Kleinen. © Symbolfoto: Krumm

Tauchschule Halver: Professionelle Tauchausbildung vom Kind bis zum Tauchlehrer, und das seit 2004. Die Tauchschule Halver bietet neben kompetenter Beratung auch ihre Wasser-Laufrolle zum Ausprobieren an. Balance und Ausdauer sind gefragt. Auf dem Wasser laufen ist schwieriger als Sie glauben.

Technisches Hilfswerk, Ortsverband Halver: Lassen Sie sich vom THW überraschen. Neben vielen Informationen zum Ortsverband gibt es auch reichlich Aktionen.

The Albert Singers: Der Pop- und Gospelchor lädt alle, die nicht immer nur unter der Dusche oder im Auto singen wollen, zu einem Gospelworkshop ein. Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr im Rathaus. Beim Auftritt der Albert Singers um 13 Uhr in der Konzertmuschel dürfen Sie dann auch gleich mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit auf der Bühne zu stehen. Trauen Sie sich!

+ Der Gospelchor The Albert Singers. © Reich

TuS Ennepe: Fußballer der 1. Bundesliga erreichen mit ihrem Ball Schussgeschwindigkeiten bis zu 130 km/h. Wie stramm ist Ihr Schuss? Der TuS Ennepe kann ihn mit der Torschussgeschwindigkeitsanlage messen. Zum Verschnaufen und Abkühlen gibt es am Bierwagen des TuS passende kalte Getränke.

TuS Oberbrügge 1870: Der TuS Oberbrügge zaubert Ihnen leckere Cocktails als Alternative zum kühlen „Blonden“. . Verein der Freunde Togos: Mit zahlreichen Projekten unterstützt der Verein das Leben der Menschen in Togo. Mit leckeren Crêpes und Cocktails verwöhnen die „Freunde Togos“ die Besucherinnen und Besucher auf dem Stadtfest.

Voices for Christ: Mitreißende Gospels, christlicher Pop, Worshiplieder und Musicalsongs – die Gruppe Voices for Christ lädt für Sonntag ab 11 Uhr zum Konzert im Rathauspark ein. Mit Chor, Solisten und Band präsentiert die Gruppe einen bunten Ausschnitt aus ihrem aktuellen Konzert- und Musicalprogramm.

Noch nicht im Text erfasst, aber ebenfalls mit im Boot beim Fest: Robin Brunsmeier mit Binyo, Hazefeld / Special Guests, CVJM, Tauschschule dive2dream, Hegering und Humboldtschule.

Großes Angebot drumherum

Und das ist noch längst nicht alles. Ob kühles Bier oder alkoholfreie Getränke – damit niemand auf dem Trockenen sitzt, sorgen die Bierwagen des Fanfarencorps Halver, des TuS Ennepe 1926., des Ski-Clubs Halver, des MGV Oberbrügge-Ehringhausen, des FC Phoenix Halver 08 und des TuS Grünenbaum für erfrischende Getränke. Heimische Autoren wie Michael Wolf und Michaela Göhr bitten außerdem zur Lesung. Der Halveraner Horst Severin referiert über Georg-Friedrich Händel. Kinderflohmarkt, Live-Musik und Oldtimer-Show runden das Fest-Wochenende im September ab.