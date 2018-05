Ein Ausbildungszentrum für Landwirte in Togo

Halver/Togo - Eine Lehrfarm wird es werden, zehn Hektar groß, das Land ist schon gekauft. Der Verein der Freunde Togos widmet sich in diesem Jahr seinem neuen Großprojekt. Nicht weit entfernt vom Familienzentrum mit integriertem Kinderheim, das der Verein im Juni 2017 in dem Ort Gléi eröffnet hat, soll in Zukunft eine Art Ausbildungszentrum für Landwirte entstehen.

„Jungen Togoern sollen nachhaltige Anbaumöglichkeiten gezeigt werden“, erklärt der Vorsitzende Colin Nolan. „Unser Partnerverein und wir haben die Situation vor Ort gut analysiert: Es gibt großen Bedarf, es gibt fruchtbaren Boden, es gibt motivierte Bürger und Helfer.“ Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe sind die Leitpunkte, die der Verein auch mit diesem Projekt verfolgt.

Nach Recherchen des Vereins würden 60 Prozent der togoischen Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten – und trotzdem werde ein großer Teil der Nahrung importiert. Das 650-Einwohner-Dorf, in dem die Lehrfarm entstehen soll, lebe fast ausschließlich von der Arbeit auf den Feldern – gerade so, um die Existenzen zu sichern.

Die neuen Pläne laufen parallel zu der Arbeit mit dem togoischen Partnerverein am Familienzentrum. 13 Kinder und Jugendliche leben aktuell im „Centre Sonagno“, das übersetzt „strahlende Zukunft“ heißt. Für alle Dorfbewohner sind Bildungs- und Aufklärungsangebote sowie eine psychologische und eine juristische Beratungsstelle geplant.

Deutsche Freiwillige in dem Zentrum

+ Die Mitglieder des Vereins der Freunde Togos widmen sich einem neuen Großprojekt: Ein Ausbildungszentrum für Landwirte ist das Ziel. © Verein der Freunde Togos Dass länder- und kulturübergreifende Projekte nicht immer reibungslos verlaufen, hatte der Verein beim Bau und der Besetzung des sechsköpfigen Personals gemerkt: Der Zeitplan verschob sich immer mal wieder nach hinten, ein Erzieher musste gar schon entlassen werden. Die positiven Nachrichten würden aber eindeutig überwiegen, betont Nolan. Dazu gehört: „Es arbeitet bereits eine deutsche Freiwillige in dem Zentrum. Und es gibt eine Interessentin, die gezielt ins,Centre Sonagno‘ will.“

Gründung erfolgte im September 2013 Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie sich die Freunde Togos seit ihrer Gründung im September 2013 entwickelt haben. War es anfangs ein Verein rein aus Halveraner, Lüdenscheider und Schalksmühler Mitgliedern, besteht das junge Team mittlerweile aus Studenten und jungen Berufstätigen aus ganz Deutschland.

+ In dem neuen Ausbildungszentrum soll auch eine Bücherei entstehen. Derzeit wird sich um die Einrichtungen gekümmert. © Verein der Freunde Togos Besonders hilfreich für die Arbeit: Drei der 30 Mitglieder sind in Deutschland lebende Togoer, gut die Hälfte der übrigen Vereinsmitglieder war schon in Togo oder hat gar in dem westafrikanischen Land neben Ghana und Benin gelebt. Weitere Säulen der Vereinsarbeit in Togo sind 18 Familienpatenschaften sowie ein Stipendienprogramm, um Jugendlichen eine Ausbildung oder ein Studium zu ermöglichen, und viele Einzelprojekte wie beispielsweise Ferienfreizeiten für bedürftige Kinder und Jugendliche.

Alle Projekte werden mit dem togoischen Partnerverein „absolut auf Augenhöhe“ durchgeführt, betont der Vereinsvorstand. „Nach den fast fünf Jahren ist es spannend und zugleich schön zu sehen, wie wir beiden kleinen Vereinen an- und miteinander gewachsen sind“, erzählt Ann-Kathrin Falkenroth-Steinbach, die den Großteil der Organisation im Verein übernimmt. „Wir stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen, die auch – aber nicht nur – entstehen, weil wir eben aus zwei verschiedenen Kulturen kommen.“

Leuchtreklame ist wichtig für das Ansehen

Folgendes Beispiel zeigt gut, über welche Kleinigkeiten der Verein aus Deutschland heraus entscheiden muss: Bei der gemeinsamen Einrichtung des kleinen Büros Partnervereins in der Hauptstadt Lomé legte dieser großen Wert auf eine spezielle, hochwertige Leuchtreklame. Mit deutscher Rationalität gedacht: purer Luxus. Aus Sicht der Togoer: absolut notwendig – weil jene Leuchtreklame wichtig für das Ansehen ist. „Wir lernen mit jedem noch so kleinen Projekt viel dazu. Die richtige Kommunikation ist oft das Allesentscheidende“, sagt Nora Nolan, die 2. Vorsitzende. Die Erfahrung zeigt, dass kleine Stolpersteine nicht bedeuten, dass der Verein von seinem Weg abkommt. Bei ihrem nächsten Großprojekt stehen die Freunde Togos erst am Anfang – aber sie wissen, dass sie bereits eine „strahlende Zukunft“ erschaffen haben.