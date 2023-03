Verdächtige Müllentsorgung: Polizei schnappt mutmaßlichen Taschendieb

Von: Frank Zacharias

Zwei Fälle von Taschendiebstahl meldet die Polizei aus Halver. Ein Verdächtiger konnte jedoch festgenommen werden. © dpa

Die Entsorgung eines Müllbeutels an einer Bushaltestelle kam ihm seltsam vor - und deshalb schaute ein Autofahrer noch einmal genau nach.

Halver/Kierspe - Wie die Polizei mitteilt, konnte sie dank sehr aufmerksamer Zeugen am Samstag einen mutmaßlichen Taschendieb festnehmen.

Gegen 11 Uhr bemerkte ein Autofahrer an der Landesstraße 528 in Kierspe, wie ein Passat mit Hammer Kennzeichen an einer Bushaltestelle stoppte, eine Frau ausstieg und einen Müllbeutel in einen Papierkorb stopfte. Dabei verhielt sie sich offenbar so verdächtig, dass der Fahrer stoppte, wendete und in den Papierkorb schaute. Und er staunte nicht schlecht.

Überraschender Fund im Papierkorb

In dem besagten Müllbeutel steckte nämlich eine Geldbörse mitsamt Papieren - jedoch ohne Bargeld. Er rief umgehend die Polizei an, brachte das Fundstück zur Wache und beschrieb die Frau. Die Beamten veranlassten sofort eine Fahndung nach dem grauen Passat.

Unterdessen meldete sich die rechtmäßige Eigentümerin der Geldbörse bei der Polizei in Halver: Die 47-jährige Halveranerin hatte gegen 10.40 Uhr in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Halver eingekauft. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich um ebene jene Geldbörse handelte, die an der L528 entsorgt worden war.

Streife entdeckt gesuchten Passat

Nur drei Minuten, bevor die Bestohlene auf der Wache erschien, entdeckte eine Polizeistreife den gesuchten Passat auf einem Parkplatz eines Discounters in Kierspe. Darin saß ein 48-jähriger Mann aus Hamm. Bei ihm fanden die Polizeibeamten unter anderem Mülltüten und eine höhere Bargeldsumme. Eine Verständigung mit dem Tatverdächtigen sei nur auf Englisch möglich gewesen, wie es im Polizeibericht heißt.

Die Polizeibeamten nahmen ihn vorläufig fest und stellten das Fahrzeug mit allen gefundenen Gegenständen sicher. Eine Fahndung nach der Frau, die an der Bushaltestelle beobachtet wurde, verlief ohne Ergebnis. „Der Fahrer streitet ab, etwas mit Taschendiebstählen zu tun zu haben“, heißt es von der Polizei.

Weiterer Diebstahl schon am Freitagmorgen

Bereits am Freitagmorgen wurde eine 82-jährige Halveranerin beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Sie betrat den Laden um 10.15 Uhr und wollte gegen 12 Uhr an der Kasse ihren Einkauf bezahlen. Doch da war die Geldbörse aus der Handtasche verschwunden. Die Bestohlene machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Noch während der Anzeigenaufnahme meldete sich das Geschäft bei der Polizei um mitzuteilen, dass eine Geldbörse gefunden wurde. Eine Streifenwagen-Besatzung holte das Portemonnaie ab und übergab es der rechtmäßigen Eigentümerin. Auch hier fehlte lediglich das Bargeld.