Verbotenes Überholmanöver auf der B229 verursacht Unfall mit vier Autos

Vier Verletzte in Öckinghausen

Schwerer Unfall am Dienstagabend in Halver-Oeckinghausen: Im Kreuzungsbereich der B229 und der L868 (Bruch) kollidierten vier Autos, alle Fahrzeugführer kamen in Krankenhäuser.