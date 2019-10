Kommunalwahl 2020: Das ändert sich

Halver - Knapp ein Jahr vor der Kommunalwahl 2020 wurde Neuheiten in Halver besprochen.

Die Stadt Halver scheidet die Wahlbezirke fast durchgängig neu. In der Praxis könnte das bedeuten, dass die Bürger voraussichtlich am 13. September nicht mehr in ihr gewohntes, sondern ein anderes Wahllokal gehen – sofern sie nicht von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen.

Unverändert bleibt die Zahl der Wahlbezirke bei 17. So viele Ratsmitglieder werden direkt gewählt. Weitere 17 rücken über die Reservelisten der Parteien in den Rat, so dass es bei 34 Ratsmitgliedern bleiben soll.

Neue Zuschnitte der Wahlbezirke

Anlass der Zuschnitte ist die Tatsache, dass eine Reihe der bisherigen Wahlbezirke zahlenmäßig nach oben beziehungsweise unten an die Grenze kommt. Rechnerisch wären das bei 15 443 Wählern 908 in jedem Wahlbezirk. Das allerdings ist nicht realistisch, sodass man um 25 Prozent nach oben oder unten abweichen kann. Im Ergebnis wären das mindestens 681 Wähler pro Bezirk, maximal 1135. Legt man die Zahlen von 2014 zugrunde, könnte es in acht Bezirken kritisch werden. Anschlag-Schwenke (723), Bommert (727) Oeckinghausen (704), Glörfeld-Oberbuschhausen ((713) und der Innenstadtbezirk 6 (726) bewegen sich an der Untergrenze. Drei andere Innenstadtbezirke (9, 10 und 11) liegen bei mehr als 1000 oder fast 1100 Wählern.

In Oberbrügge wird es eng

Enger wird es in Oberbrügge mit mehr als 1100. Nach intensivem Rechnen konnte die Verwaltung dem Wahlausschuss einen Vorschlag unterbreiten, der aus drei Teilen besteht: