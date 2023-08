Verabredung mit einem Stuhl

Von: Monika Salzmann

Teilen

Der alte Kneipenstuhl dient als Bindeglied zwischen unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Orten. © rüdiger vom brocke

Der Fotograf Rüdiger vom Brocke stellt ab Sonntag in der Villa Wippermann aus.

Halver – Ein alter Kneipenstuhl ist das Bindeglied zwischen den unterschiedlichsten Menschen an unterschiedlichen Orten: Unter dem Motto „Verabredung mit Stuhl“ setzt die Villa Wippermann vom 6. August bis 15. Oktober ihre Ausstellungstätigkeit im Regionalmuseum Oben an der Volme fort. Zu den Verabredungen mit Stuhl „überredete“ der Kiersper Fotograf Rüdiger vom Brocke Menschen, die ihm begegneten. Über ein Jahr lang sprach er Menschen an und fragte sie: „Würdest du dich von mir – mit meinem Stuhl – fotografieren lassen?“ Kaum jemand lehnte seine Anfrage ab.

„Würdest du dich von mir mit meinem Stuhl © grafieren lassen?“ Kaum jemand lehnte die Anfrage vom Brockes ab.

Schwarz-Weiß-Aufnahmen

Ein Teil der kreativen, stimmungsvollen Schwarzweiß-Aufnahmen, die vom Brocke mit seiner Leica M10R – ohne Blitz, Stativ oder Autofokus – fotografierte, sind in der Ausstellung zu sehen. Diese wird am Sonntag, 6. August, um 12 Uhr eröffnet. Die musikalische Begleitung übernimmt Dieter Huick von der Nümbrechter Musikfabrik, der auf der Handpan – einem mit den Händen gespielten Blechklanginstrument – aufspielt. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung präsentiert Rüdiger vom Brocke zudem sein Buch zum Projekt.

An Orten, an denen sie sich wohlfühlen, arbeiten oder Kraft tanken fotografierte Rüdiger vom Brocke die Menschen, die sich mit seinem Stuhl ablichten ließen – darunter Autoliebhaber, Bürgermeister, Cafébesitzer, Eheleute, Fußballer, Journalisten, Ordnungshüter, Piloten, Quereinsteiger, Yogafans und viele, viele andere aus unterschiedlichsten Berufen und Situationen. Dem Stuhl als verbindendes Element kam dabei eine besondere Bedeutung zu.

Authenzität der Bilder

Mit seinen vier Beinen, die Standfestigkeit vermitteln, gab er Platz, Halt und Sicherheit. Eine Sicherheit, die half, die Scheu vor dem nahen 35mm-Objektiv zu verlieren und frei vor der Kamera zu posieren. Beides – das (Selbst)-Bewusstsein der Akteure und die Authentizität der Bilder – macht den besonderen Reiz der Arbeiten Rüdiger vom Brockes aus. Inzwischen wird er von Menschen, die von ihm mit seinem Stuhl fotografiert werden möchten, angesprochen – ein großes Kompliment.

Die © grafien des Kierspers Rüdiger vom Brocke sind ab Sonntag in der Villa Wippermann zu sehen.

Mehr als 150 eindrucksvolle Schwarzweiß-Aufnahmen machte der gebürtige Halveraner, dessen Herz an der „Street Photography“ hängt, für sein Projekt. Aus Platzgründen können nicht alle Arbeiten in der Villa Wippermann ausgestellt werden. Im Bildband, der zur Ausstellung erscheint, sind jedoch alle Fotos zu sehen.

Unterschiedliche Formate

Im Nachgang der Ausstellungseröffnung lädt die Villa Wippermann mit unterschiedlichen Formaten zur Begegnung und zum Austausch mit dem Künstler ein: „Meet the Artist“ heißt es am 6. August, 20. August, 10. September und 8. Oktober jeweils von 14 bis 16 Uhr.

An Orten, an denen sie sich wohlfühlen, arbeiten oder Kraft tanken © grafierte Rüdiger vom Brocke die Menschen.

Ein Künstlergespräch mit Rüdiger vom Brocke über die Ausstellung ist am 17. August und 14. September – jeweils von 18 bis 20 Uhr – geplant. Darüber hinaus gibt es am 7. September einen Vortrag zum Thema „Hinterhältige Streetfotografie“ in der Villa Wippermann: Von 19 bis 21 Uhr dreht sich dabei alles um das Fotografieren im öffentlichen Raum.

Öffnungszeiten

Zu sehen ist die Ausstellung von Rüdiger vom Brocke ab dem 6. August und dann immer sonntags von 11 bis 16 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.