3. veganes Sommerfest am Sonntag - das Programm

Halver - Zum dritten Mal findet am Sonntag, 1. September, das vegane Sommerfest an der Heesfelder Mühle statt. Wie in den vergangenen Jahren soll es wieder eine Veranstaltung für die ganze Familie werden.

Der Verein „Lüdenscheid vegan“ veranstaltet das Fest in Kooperation mit der Sound Bäckerei. Von 11 bis 18 Uhr sind Besucher auf dem Gelände an der Heesfelder Mühle in Halver willkommen. Es werden leckere Speisen für jeden Geschmack angeboten. Von Schokolade über Waffeln und Kuchen, Falafeln, Pasta bis hin zur deftigen Suppe erstreckt sich das Angebot am Sonntag.

Neben der Möglichkeit, sich über historische Gartenpflanzen zu informieren und diese auch zu kaufen, wird es außerdem eine Obstwiesenwanderung auf dem Areal der Heesfelder Mühle geben. Die Verbraucherberatung NRW berät über Solarenergie und der Hof Woeste wird Infos über seine neu gegründete solidarische Landgemeinschaft weitergeben.

Lebenshöfe präsentieren sich

An weiteren Ständen werden vegane Kleidung und Accessoires angeboten. Zudem können sich Interessierte an den Ständen der teilnehmenden Lebenshöfe über deren Arbeit informieren. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Kochvorführung, in der Anregungen zur veganen Küche durch „EnjoyPlants – Die Eventschmiede“ gegeben werden.

Kreativecke für Kinder

Eine Kreativecke für Kinder und Clowns, die den Tag als Walking Act begleiten, gehören zum Programm. Die Sound Bäckerei zeichnet sich für musikalische Live-Acts verantwortlich. Unter anderem tritt das Singer-Songwriter-Duo Seltsam auf.

Folgende Anbieter werden beim Sommerfest erwartet:

die Genussmanufaktur „Das Bernsteinzimmer“ aus Wuppertal mit Schokolade und Konfekt

das Nudelnest, leckere vegane Pasta

der Lebenshof Auenland, eine vegane Gemeinschaft

EnjoyPlants, Anbieter veganer Koch-Events

Hab & Garten mit Köstlichem auf heimischen Früchten, Pilzen, Samen und wilden Kräutern

die Modellierfee mit Tierfiguren

Sunshine for Animals (Tierschützer)

dreads4you mit Dreadlocks

Flauschmenschen, eine Tierschutzorganisation

Mollramer Seifenmanufaktur aus Plettenberg

Das Löwenzähnchen, eine Kräuterhexe

Miteinander vegan mit veganen Gerichten aus aller Welt und einem Foodtruck

veg ruf mit veganen Waffeln

Opa Alfi’s Eistee mit Burgern und Eistee

die Monro Ranch, Lebenshof und Tierheilpraktiker

Lasoyi Sheabutterprodukte

Auf vitalem Fuß, Beratungen unter anderem zum Thema Ernährung

Róka mit fairer Kleidung

H & H – Gärtnern wie früher aus Überzeugung

Laufen gegen Leiden, ein veganer Sportverein, der auch die Gute-Nacht-Läufe in Halver veranstaltet

Schokuhminza, Tierrettung

Zuckergeist-Welt, Upcycling und mehr

Vegan-up, das vegane Kosmetikstudio

Vivis Suppenzauber mit veganen Suppen

die Genussmühle der Heesfelder Mühle wird am Sonntag ihren Unverpackt-Laden öffnen

Schutzengel für Tiere ist ein Verein, der Nutztieren Zuflucht bietet

Schwarzer Kater mit handgemachten Rucksäcken, Portemonnaies, Kleidung und mehr.

