Vegane Lebensweise und Familie im Fokus

Fest für die ganze Familie

+ © Othlinghaus Das Bernsteinzimmer – Solvejg Klein und Oliver Pak – sind auch wieder mit dabei. © Othlinghaus

Halver - Das vegane Sommerfest an der Heesfelder Mühle soll auch in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung für die ganze Familie werden. Am 1. September dreht sich alles um die vegane Lebensweise.