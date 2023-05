Auszeichnung für junge Wissenschaftler

Von: Florian Hesse

VDE Ehrung bei Duotec in Halver. Von links Artur Rönisch (Duotec), Bürgermeister Michael Brosch, Prof. Ingo Krisch (FH Südwestfalen), Tobias Rebentisch (Metzenauer-Preis), Dipl.-Ing. Rudolf Cater, Jana Schröder (Studienpreis), Dipl.-Ing. Detlev Patzwald und Dr. Bernhard Theis. © Hesse, Florian

Zwei junge Wissenschaftler haben am vergangenen Freitag in Halver bemerkenswerte Auszeichnungen erhalten.

Halver – Jana Schröder aus Bonn, Studentin an der Fachhochschule (FH) Südwestfalen mit Standort in Lüdenscheid, wurde für ihre Masterarbeit mit dem Studienpreis 2022 des VDE-Bezirksvereins Bergisch-Land – Südwestfalen geehrt „in Würdigung der hervorragenden Leistungen in ihrer technisch-wissenschaftlichen Arbeit“, konkreter für „die Entwicklung eines PDMS-basierten sensorischen Hautmodells zur Erfassung von taktilen Reizen für die Optimierung exoprothetischer Versorgung“. Im Klartext: Die Kunststoffhaut reagiert auf Druck und Temperatur und könnte auf lange Sicht für Prothesenträger von großer Bedeutung sein.

Ihre Arbeit reiche tief, „sie beantwortet Fragen und wirft neue auf, wie es wissenschaftliche Arbeiten tun sollen“, sagt ihr Professor Ingo Krisch über die Leistung der jungen Frau.



Nicht im Bereich der Medizintechnik, sondern der Energie bewegt sich die mit einem Sonderpreis (Metzenauer-Preis) bedachte Arbeit von Tobias Rebentisch für die Untersuchung von Konzepten für die integrierte Planung gekoppelter Strom- und Gasnetzinfrastrukturen.



Was sich für Außenstehende ausgesprochen sperrig anhören dürfte, war für die Teilnehmer der Ehrung bei der Firma Duotec durchaus geläufig. Der VDE ist Dachverband für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik.



Duotec-Geschäftsführer Diplom-Ingenieur Arthur Rönisch ist stellvertretender Vorsitzender des Bezirksvereins für die Region, dessen Mitgliederliste (https://www.vde-bergischland-suedwestfalen.de/de/ueber-uns/korporative-mitglieder) sich liest wie das „Who is Who“, der südwestfälischen Wirtschaft.



Der VDE ist bemüht, möglichst früh junge und hochqualifizierte Menschen an den Verband zu binden und nicht zuletzt, sie natürlich auch in der Region zu halten. Mit Dr. Bernhard Theis (Vorsitzender),Prof. Detlev Patzwald und Dipl.-Ing Rudolf Cater war jedenfalls der komplette Vorstand des Bezirksvereins an die Humboldtstraße gereist.



Die Dotierung mit 700 beziehungsweise 350 Euro dürfte für die Preisträgerinnen und -träger vermutlich bei der Bewerbung gar nicht ausschlaggebend gewesen sein, eher der Studienpreis als solcher, der ihnen für die berufliche Zukunft Tür und Tor öffnet.