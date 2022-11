Vandalismus und Gewahrsamnahme zu Halloween

Von: Florian Hesse

Teilen

Nicht nur lustig: Randale an Halloween. © Stefan Sauer

Eierwürfe und mehr in der Gruselnacht.

Halver - Halloween bedeutet Gruselspaß, wenn alles im Rahmen bleibt. Das sollte im Normalfall so sein, doch die Kürbisnacht am vergangenen Montag, 31. Oktober, brachte in Halver auch nicht so schöne Begleiterscheinungen mit sich.

Gewahrsamnahme



Gegen 1.10 Uhr kam es auf einer Halloween Feier im Bereich der Mühlenstraße in

Halver zu Konflikten mit zwei Besuchern der Örtlichkeit. Nachdem diese trotz

Anweisung des Sicherheitsdienstes das Gelände nicht verlassen wollten, wurde die

Polizei kontaktiert. Eine Person entfernte sich sodann von der Örtlichkeit, die

zweite Person wurde durch die Beamten für den weiteren Verlauf der Nacht in

Gewahrsam genommen. Es wurde zudem vor Ort eine Strafanzeige wegen Beleidigung

aufgenommen.

Platzverweise

Im späteren Verlauf der Nacht wurde die Polizei gegen 2.50 Uhr erneut zur

Halloween Feier an der Mühlenstraße gerufen. Dort wurde eine zunächst verbale

Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gemeldet. Um Schlimmeres zu

verhindern, erteilten die Beamten vor Ort drei Platzverweise. Diese wurden

befolgt und es kam zu keinen Straftaten.

Eierwürfe



An mehreren Stellen registrierte man Spuren von Eierwürfen. Das passierte dann nicht nur im Freien, sondern auch durch unbekannte Täter in der Schwimmhalle in der Humboldtschule, zu der sich die Betreffenden auf unbekannte Weise Zutritt verschafft hatten.



Beleidigung



Ob der Vorfall vom Dienstagmorgen, 1. November, gegen 7 Uhr noch mit der Gruselnacht in Zusammenhang stand, ist unklar. Nach Polizeiangaben wurde um diese Zeit ein 70-jähriger Jogger auf seiner regelmäßigen Morgenrunde in Höhe des Cafés International beziehungsweise der BFT-Tankstelle von einem Unbekannten zunächst angepöbelt, dann verfolgt, beleidigt und in die Büsche geschubst.



ZOB-Randale



Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag randalierten ein oder mehrere Täter im Bereich der Ersatzhaltestelle des Zentralen Omnibus-Bahnhofs am Schulzentrum. Ein Abfalleimer wurde abgetreten und ein Schild abgerissen.



Hinweise



Zu allen Vorgängen bittet die Polizei in Halver um Hinweise aufmerksamer Zeugen, insbesondere zum Vorfall mit dem Jogger vom Dienstagmorgen. Erreichbar ist die Wache in Halver unter der Rufnummer 0 23 53/9 19 90.