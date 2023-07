Randalierer beschädigen Schultür in Halver

Von: Sarah Reichelt

Die Lindenhofschule in Halver wurde Opfer von Randalierern. © Hesse

Vandalismus kommt immer wieder vor. So auch jetzt in Halver an einer Schule. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

Halver - Probleme mit Vandalismus sind keine Seltenheit. In der Nähe der neuen Awo-Kita wird immer wieder eine Schranke zerstört. Am Donnerstag meldet die Polizei einen weiteren Vorfall an einer Schule in Halver.

Unbekannte Randalierer haben demnach eine Glastür an der Lindenhofschule beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter dafür einen Stein benutzten. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist der Schaden entstanden.

Hinweise zu der Tat liegen bisher nicht vor. Deshalb fragt die Polizei: „Wer hat im Tatzeitraum die Vandalen beobachtet?“ Zeugen können sich auf der Wache in Halver unter Tel. 02353/91990 melden.