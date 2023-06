Vakt-Kunstwald: Das Kultur-Natur-Projekt zum Klimawandel

Von: Thilo Kortmann

Die künstlerisch gestalteten Zaunpfähle signalisieren, dass auf der durch den Borkenkäfer entwaldeten Fläche etwas Besonderes entsteht. Ein Mischwald soll in Verbindung mit Kunstwerken ein Gesamtkunstwerk zum Klimawandel bilden. © Kortmann

Es ist das Kunstprojekt zum Waldsterben: Der Verein Vakt aus Halver hat einen Kunstwald angelegt. Baumpaten werden auch noch gesucht. Die erste Veranstaltung ist am 25. Juni.

Halver – Vormbaum ist nach dem Baum: Was kommt nach der Fichte, die gerade den Borkenkäfer-Tod stirbt? Der Kunstverein Vakt hat sich dazu Gedanken gemacht und ein Kunstprojekt gestartet (wir berichteten).

Kurz hinter der Abzweigung Vormbaum, von Halver aus kommend, führt ein Feldweg zum Kunstwald „Überlebenskünstler“ von Vakt, dem Halveraner Kunstverein. Künstlichkeit und Natur schließen einander eigentlich aus, aber vor dem Hintergrund des Waldsterbens – am Ende bedingt durch den Klimawandel – wird dann da doch wieder ein Schuh draus: Gibt es irgendwann keine Wälder mehr? Wie verändert sich die Natur? Was muss getan werden, um neue Wälder für die Zukunft widerstandsfähiger zumachen?

Waldsterben

Diese Fragen bindet der Halveraner Kunstverein in das Gesamtkunstwerk, das Wald und Kunst kombiniert, mit ein. Karin Schloten-Walther, erste Vorsitzende des Kunstvereins, gibt Aufschluss: „Als die Vakt-Leute über künftige Themen und Mitmachaktionen nachdachten, war es naheliegend, angesichts der sterbenden Nadelwälder, sich künstlerisch mit den Schwerpunkten Umweltschutz, Waldsterben und Klimawandel zu befassen“, erklärt sie.

Mischwald

Die Idee, selbst Bäume zu pflanzen und Natur und Kunst zu verbinden, sei so geboren worden, erklärt Schloten-Walther. Wie kann der Wald im Klimawandel überleben? Der Projekt-Name „Überlebenskünstler“ könnte aber auch auf die Problematik des Künstlers in der Gesellschaft abzielen. Doch Vakt geht es in erster Linie um die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Klimawandel.

Hartmut Kinsky und Karl-Friedrich Osenberg (rechts) mit einer Baumspende eines Baumpaten. Die junge Lärche wurde am Freitag als „Überlebenskünstler“ neu angepflanzt. © Kortmann, Thilo

Landwirt und Vakt-Mitglied Karl-Friedrich Osenberg stellte die 2500 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung, nachdem 2019 die Bäume wegen Borkenkäferbefall gefällt werden musste. Mit einigen Aktiven von Vakt befreite der Landwirt die Waldbrache von Brombeeren und anderem Wildwuchs. „Es wird eine Randbepflanzung mit 150 Wildkirschen geben“, erklärt Osenberg, der nicht nur mithalf, sondern auch die Bäume kaufte. „Bäume pflanzt man heute nicht mehr in Reihen, sondern in Nestern oder Horten, damit sich dazwischen auch die freien Flächen entwickeln können.“

Goldenes Ei im Nest

Die weitere Bepflanzung bestehe, erklärt er, aus jeweils 100 Stieleichen, 100 Roteichen, 75 Maronen und europäischen Lärchen. Im Herbst kämen noch Bergahorn, Baumhasel, Wildapfel, Wildbirne und die Lindenblütige Birke hinzu. Ziel sei ein möglichst klimastabiler Mischwald. Zudem werde derzeit mit der Stadt geprüft, sagt Osenberg, ob ein offizieller Rundweg mit der Einbindung des Kunstwaldes samt Wanderparkplatz, der kleine Seitenstreifen-Parkplatz bei Vormbaum, möglich sei, denn der Kunstwald liegt direkt am H-Wanderweg, dem Halveraner Rundweg.

Der Kunstwald ist eingezäunt, um ihn ihn in erster Linie vor Rehen zu schützen. Auch für Besucher gilt kein Eintritt. © Kortmann, Thilo

Um die neu angepflanzten Bäume vor Rehverbiss zu schützen, wurde der Kunstwald eingezäunt. Dabei bekam der Landwirt Hilfe: Tomas Vilkas und sein Team haben den Zaunbau bewerkstelligt. Seitdem sind nun drei Monate vergangen. Was hat sich getan? „Über 40 Menschen haben sich bereits als Baumpaten bei Vakt gemeldet“, sagt Karin Schloten-Walther.

Erste Veranstaltung am 25. Juni

Diese hätten sich nicht nur gemeldet, sondern wurden mit einer Spende tätig und hätten sich bei der Gestaltung vom bunten Zaunpfählen beteiligt. Diese künstlerisch gestalteten Holzpfosten, die auch etwas an die Aktion Scheuerpfähle erinnern, hätten einen besonderen Zweck: Sie sollen darauf aufmerksam machen, dass am H-Wanderweg rund um Halver etwas Besonderes entstehe, „denn zwischen den Baumgruppen sollen Kunstwerke aufgestellt werden“, sagt Schloten-Walther.

Und es sollen noch weitere Dinge hinzukommen: Informationstafeln der Waldpaten werden noch angebracht. Bänke sollen zum Verweilen und Genießen der Natur einladen. Spenden würden auch gerne genommen, um das Projekt zu finanzieren.

Künstler Hartmut Kinsky verrät erste Werke für den Kunstwald: „Ich arbeite gerade zusammen mit Heike Dietrich an einem goldenen Ei im Nest und an einem Tannenbaum aus Metall-Lampenschirmen aus einer Fabrik.“

Die erste offizielle Veranstaltung findet schon bald statt: Am Sonntag, 25. Juni, findet von 11 bis 17 Uhr ein Kunst- und Kulturtag rund um das neue Wäldchen statt. Im Programm sind dann Kunst, Musik, Lesungen, ein Spaziergang zum Kunstwald, Gespräche und es werden weitere bunte Zaunpfähle gesetzt.