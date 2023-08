Neue Rechtsprechung ohne Wirkung am Schmittenkamp

Von: Florian Hesse

Blick von Westen auf den oberen Teil des Baugebiets Schmittenkamp. Die Eigentümer sind von den Auswirkungen der neuen Rechtslage nicht berührt, versichert die Stadt. © Florian Hesse

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts greift nicht im Baugebiet. Die Einspruchsfrist ist abgelaufen.

Halver – Die rund 50 Eigentümer der neuen Häuser am Schmittenkamp sind von der neuen rechtlichen Lage, was das Planverfahren für das Baugebiet angeht, nicht berührt. Der Schmittenkamp ist fertig erschlossen und bebaut. Das bestätigen auf Anfrage Bürgermeister Michael Brosch und Kämmerer Simon Thienel, verantwortlich für die Bauleitplanung in der Stadt Halver.



Der Schmittenkamp wurde nach dem Paragrafen 13 b des Baugesetzbuchs im beschleunigten Verfahren geplant und beschlossen. Doch die Möglichkeit dieses Verfahrens ist seit dem 18. Juli geplatzt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Norm als nicht vereinbar mit EU-Recht abgeurteilt hatte. Laufende B-Plan-Verfahren ohne Umweltverträglichkeitsprüfungen müssen demnach umgestellt worden auf Regelverfahren.



Am Schmittenkamp können sich die Anwohner hingegen auf die sogenannte Präklusion verlassen, wie Juristen es bezeichnen. Sie tritt dann ein, wenn die Frist zur Einwendung gegen ein Vorhaben abgelaufen ist. Das wäre im Fall Schmittenkamp ein Jahr nach dem Satzungsbeschluss gewesen.



Nun nachträglich gegen ein Baugebiet vorzugehen, ist nicht mehr möglich, weil das Gebiet bereits „vollzogen“ ist, wie es heißt.