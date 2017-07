Wichtiges Ehreamt: "Senioren helfen Senioren"

Halver - Der Glühbirnenwechsel an der Deckenlampe, der tropfende Wasserhahn oder das Anschließen der neuen Waschmaschine: Diese Situationen im Haushalt fallen vielen Menschen im Alter noch schwerer, als sie ohnehin schon sind. Gut, dass es da die Gruppe „Senioren helfen Senioren“ gibt.

„Der ehrenamtliche Reparatur- und Fahrdienst des kirchlichen Pflegedienstes stellt sich mit einem neuen Faltblatt vor. Neu ist, dass die Hilfsbedürftigen jetzt auch die Mitglieder der Gruppe direkt anrufen können“, heißt es in der Pressemitteilung der Senioren.

Ab sofort telefonisch erreichbar sind:

Günter Panne: Tel. 0 23 53/10 462

Herbert Kipper: Tel. 0 23 53/20 99

Bernhard Diller: Tel. 0 23 53/40 85

Wolfgang Fiebrich: Tel. 0 23 51/79 533 (Oberbrügge)

Zudem nimmt die Diakoniestation Halver nach wie vor die Aufträge unter der Rufnummer 0 23 53/90 32 93 entgegen und leitet diese weiter.

Die Gruppe steht nun schon seit zwölf Jahren im ehrenamtlichen Dienst aller hilfsbedürftigen Bürger der Stadt. Zurzeit stehen neun handwerklich begabte Ruheständler für handwerkliche- und Fahrdienste zur Verfügung.

Verschiedene Dienstleistungen im Angebot

Ihr Ziel ist es, älteren oder hilfsbedürftigen Menschen in Ihrem Umfeld bei kleineren Reparaturen, die sie nicht selbst erledigen können, zu helfen. Des Weiteren möchten sie finanziell schwächer gestellten Bürgern die Inanspruchnahme eines Handwerkbetriebs im wahrsten Sinne ersparen.

Ein Überblick über die Dienstleistungen:

Verstopfungen in Abflüssen (Küche, Bad) beseitigen

Erneuern von Duschschläuchen, Auswechseln von Leuchtmitteln und Reparatur von Steckdosen, Lampen und das Erneuern von Anschluss-Kabeln

Aufbau, Reparatur und Aufstellung von Schränken und Regalen

Reparatur von Schubladen und Türscharnieren, Aufhängen von Bildern

Beschaffung, Anbringen und Wartung von Rauchmeldern

Installation von Klingelverstärkern

Anbringen von Handläufen oder Haltegriffen

Bau von Rampen zur Überbrückung von Hindernissen für Rollatoren oder Rollstühle

Entsorgung von Alt-Glas und Elektro-Kleingeräten

Vermittlung eines Haus-Notrufs

Fahrten zu Hausärzten, Fachärzten, zum Optiker, zur Apotheke oder ins Krankenhaus.

Die Fahrten erfolgen in der Regel mit zwei Personen, wobei der Fahrer sich um einen Parkplatz bemüht und die Begleitperson mit dem Patienten zum Arzt geht. Anschließend wird der Patient auch wieder nach Hause gefahren.

Treffen einmal im Monat

Die Gruppe finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Die Mitglieder der Gruppe treffen sich an jedem ersten Mittwoch im Monat im alten Küsterhaus der evangelischen Kirche am Kirchplatz in Halver.

„Wer im Ruhestand ist, ein wenig Zeit hat und handwerklich begabt und teamfähig ist, kann gerne mitmachen und ehrenamtlich bedürftigen Menschen helfen. Sprechen Sie einfach eines der aufgeführten Mitglieder an“, heißt es in der Pressemitteilung der Gruppe abschließend.