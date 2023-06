Unterirdische Leitungen an der Ennepe verlegt

Arbeiten am Stromnetz

Die Firma Dohrmann verlegt zurzeit die Leitungen.

Am Brückenprovisorium selbst tut sich oberirdisch zwar wenig. Dafür geht es derzeit aber unterirdisch ordentlich zur Sache. Und davon sollen vor allem die Anwohner profitieren.

Halver – Seit zwei Wochen verlegt Enervie Vernetzt Stromleitungen unter der Ennepe, nur wenige Meter vom Brückenprovisorium entfernt. Dort versorgen noch zwei oberirdische Leitungen die Anwohner mit Strom.

„Die Arbeiten werden noch bis in die nächste Woche gehen und dann sind diese beendet“, erklärt Enervie-Sprecher Andreas Köster auf Nachfrage. Mit den unterirdischen Leitungen sei man dann autark. Denn zuvor seien die Stromleitungen in die Brücke integriert gewesen. Durch das Hochwasser wurde das Bauwerk stark beschädigt und musste abgerissen werden. Mit Geld aus dem Förderprogramm des Landes zur Beseitigung von Hochwasserschäden laufen seit Ende 2022 die Wiederaufbauarbeiten an dieser Stelle.

Anwohner waren im Winter nur schwer erreichbar

Die Anwohner waren nach dem Abriss in den Wintermonaten eine Zeit lang nur schwer über einen 900 Meter langen Wirtschaftsweg, der von der Löhrmühle aus als provisorische Verbindungsstraße angelegt wurde, erreichbar. Postwagen oder Müllabfuhr konnten dieses Provisorium nicht befahren, sodass in dieser Zeit keine Post ankam oder der Müll abtransportiert wurde. Vonseiten der Stadt hieß es damals nach Beschwerden der Anwohner, dass sich diese selbst um den Abtransport des Mülls kümmern sollten. Anwohner wie Dirk Schmale klagten zudem über Schlaglöcher und schlammige Verhältnisse und somit dreckige Autos insbesondere im Winter.

Bis zum jetzigen Provisorium verging eine Weile. Befahrbar ist dieses seit Januar für Fahrzeuge bis zu 2,8 Tonnen. Auch dazu gab es von den Anwohnern Kritik. Karl-Heinz Streese bezeichnete die Konstruktion als „abrissreife“ Fehlkonstruktion. Dass eine dritte Röhre eingebaut worden sei, habe zufolge, dass seine Schafwiesen jetzt häufiger unter Wasser ständen und nicht die eigentlich dafür vorgesehenen Wiesen in Richtung Halver.

Die provisorischen, oberirdischen Rohre verschwinden.

Die Firma Dohrmann, die auch schon für die Stadt Halver den Abriss der alten Brücke durchgeführt und das Provisorium aufgebaut hat, übernimmt zurzeit das Verlegen der Stromleitungen. Die unterirdische Stromverbindung sei sicherer. „So ist man nicht mehr vom Zustand der Brücke abhängig und von Hochwasser betroffen“, erklärt Andreas Köster. Mit den unterirdischen Leitungen gehe man in diesem Gebiet in eine sicherere Zukunft, was die Stromversorgung betreffe, fügt der Unternehmenssprecher hinzu. „Jetzt müssen nur noch letzte Erdarbeiten gemacht werden. Dann sind wir fertig“, so Köster weiter.

Trafo-Station soll an angestammtem Ort bleiben

Dass die Trafo-Station von der einen Flussseite auf die andere Seite verlegt werde, was die Anwohner aufgrund der Hochwasser-Gefahr vermuteten, konnte Köster nicht bestätigen. „Davon ist uns nichts bekannt, dass das verlegt werden soll. Die Ortsnetzstation oder auch Trafo-Station bleibt auch erst einmal an dem Standort, wo sie sich jetzt befindet“, erklärt er.