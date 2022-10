Aufwendige Ausstellung stark besucht

Von: Florian Hesse

Die Feuerwehrausstellung in der Villa Wippermann wird gut angenommen. © Florian Hesse

Es war die längste, die aufwendigste und am Ende auch die besucherstärkste Ausstellung in der Villa Wippermann in Halver.

Halver - Fünf Monate von Ende April bis September konnten Halveraner und Besucher von außerhalb die Ausstellung „Unsere Feuerwehr“ sehen in der Villa Wippermann, Regionalmuseum der Kommunen Oben an der Volme. 1910 Gäste kamen dazu an die Frankfurter Straße.

Für Ausstellungsorganisatorin Jana Eilhardt ist diese Zahl Anlass, recht zufrieden Resümee zu ziehen, nicht zuletzt deshalb, weil der Rückblick auf 140 Jahre Feuerwehrgeschichte in Halver in dieser Zeit so gut wie jede Altersgruppe erreicht hat. Feuerwehrveteranen kamen ins Haus, stadtgeschichtlich interessierte Halveraner – und zahllose Kinder.

Glänzende Kinderaugen gab es schon zum Auftakt im April, als unter 920 Gästen im Park der Villa eben viele Kinder dir roten Autos bestaunten und es auch danach für sie weiterging. An fast jedem Wochenende außerhalb der Ferien fand nach langer Corona-Pause endlich wieder Brandschutzerziehung für Kindergartenkinder statt, liebevoll und pädagogisch prima gemacht durch die Leitung der Jugendfeuerwehr Halver, wie Jana Eilhardt dankbar feststellt. Vom Notruf bis zum Krabbeln Richtung Ausgang unterm fiktiven Rauch war alles dabei, einschließlich Rumspritzen auf der Wiese vorm Museum.



Was für die Besucher weniger erkennbar war, ist die Arbeit und die Vorgeschichte des Projekts, das eigentlich schon vor fünf Jahren seinen Ausgang genommen hatte und das auch weiter in die Zukunft wirken dürfte. Denn damals lief in der Villa Wippermann die Dokumentationsausstellung über die Kinos in Halver, die sich zum Teil aus den Zeitungsbeständen des Allgemeinen Anzeigers gespeist hatte. Dies wiederum war für den damaligen Feuerwehrchef Stefan Czarkowski Anlass zur Nachfrage bei Jana Eilhardt, ob sich aus dem Zeitungsarchiv ein Brandregister der Feuerwehr Halver rekonstruieren ließe?



Dieses Register seit 1901, bis auf die Unterbrechung des Erscheinens des Allgemeinen Anzeigers von 1943 bis 1949, ist nun vorhanden und bildete die Basis der Ausstellung, die am 25. September abgebaut wurde – mit tatkräftiger Hilfe wiederum der Feuerwehr, die mit 25 Mann Platz schaffte für die Folgeausstellung, die seit Sonntag mit Schwarz-Weiß-Bildern von Max Wette und Lilo Cappallo zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich ist.



Doch es gibt weitere Nachwirkungen. Die zahlreichen und für manche Besucher umfangreichen Texte zur Feuerwehrausstellung sollen nachträglich als Katalog erscheinen, sagt Jana Eilhardt im Gespräch mit unserer Zeitung.



Wichtiger aber noch: Die fünfjährige Textrecherche wird mit Stand von jetzt wohl dazu führen, dass die Stadtgeschichte, die sich in der Berichterstattung des Allgemeinen Anzeigers als der Heimatzeitung für Halver und Schalksmühle findet, digitalisiert werden soll. Die Pläne konkretisierten sich, verrät Jana Eilhardt. Dann wären Tausende Zeitungsbände mit lokalen Inhalten, Sport und Anzeigen vor dem Zerfall gerettet, so der Plan.