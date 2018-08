Anwohner klagen über Lärm und Müll

Halver - Rabatz, Randale, Radau – mit diesen Worten beschreibt ein Anwohner die nächtliche Lärmbelästigung durch die Gruppen, die sich regelmäßig auf dem Gelände an Anne-Frank-Gymnasium und Ganztagsschule treffen.

Jochen Eichholz wohnt an der Eichendorffstraße unterhalb des Geländes, auf dem sich das AFG, die Ganztagsschule sowie Sportanlagen befinden, und beklagt sich über den häufigen Krach. „Von zehn Uhr abends bis morgens um fünf gibt es nur Randale“, sagt der Anwohner. „Die machen Rabatz und toben die ganze Nacht herum. Das ist so ein Radau, dass wir kein Auge zu tun können.“ Denn sein Schlafzimmer befindet sich nur etwa 50 Meter entfernt von dem Schulgelände.

Auf dem Hof würde gelärmt, auch unter dem überdachten Bereich an der Ganztagsschule würden die Anwesenden laut Eichholz „herumtoben“ – und zwar sowohl Männer als auch Frauen. Das könne man an den Stimmen erkennen. Auf dem kleinen Fußballplatz würden die Bälle in den Maschendrahtzaun gedroschen, sagt Eichholz: „Da scheppert es dann stundenlang.“

Müll heißt Mehrarbeit für Hausmeister

Auch für Matthias Schinner und Peter Feest, die Hausmeister von Ganztagsschule und AFG, wissen um die regelmäßigen Partys. Danach haben die Hausmeister mehrere Stunden damit zu tun, den zurückgelassenen Müll, darunter Fast-Food-Verpackungen und zertrümmerte Glasflaschen, wegzuräumen.

Laut dem Anwohner Eichholz kämen die nächtlichen Ruhestörungen auch unter der Woche vor, am Wochenende nähmen sie dann aber zu. „Ab Donnerstag kann man damit rechnen“, berichtet Eichholz. „Da ist dann ziemlich was los. Da braucht man nicht früh ins Bett.“

„Dieses Theater ist nicht neu, nur in letzter Zeit ist es noch schlimmer geworden“, sagt Eichholz. Er und andere Anwohner würden immer wieder die Polizei verständigen, aber häufig seien die Ruhestörer schon fort, wenn die Beamten vor Ort einträfen.

Dass es in einem Bereich wie dem zwischen den Schulen einmal mehr Lärm gebe, gerade auch in den Sommermonaten, komme alle paar Jahre vor, sagt Lutz Eicker vom Ordnungsamt der Stadt Halver. Er äußert zwar Verständnis dafür, dass Jugendliche sich solche Plätze suchen und dann dort aufhalten, aber gegen Lärm, der die Ruhe der Anwohner störe, müsste man etwas tun, sagt Eicker.

Bürger sollen sich ans Ordnungsamt wenden

Abends und an den Wochenenden auch bis in die Nacht hinein würde ein von der Stadt beauftragtes Sicherheitsunternehmen unter anderem auch die Halveraner Schulgelände kontrollieren. „Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma achten auch darauf, dass es nicht zu ruhestörendem Lärm kommt, und können Personen auch des Platzes verweisen.“

Der Stadt ist nichts bekannt

Allerdings, so Eickers Einwand, sei vonseiten der Stadt bisher nicht bekannt gewesen, dass es im Bereich AFG/Ganztagsschule in letzter Zeit verstärkt und wiederholt zu Ruhestörungen gekommen sei. Wenn dies bekannt wäre, seien auch gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsamt möglich. Dazu müssten Bürger die Störungen allerdings auch beim Ordnungsamt anzeigen. Nur dann könne man tätig werden. „Wir sind bei Ruhestörungen der zuständige Ansprechpartner.“