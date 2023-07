Ungewöhnlich: Tagesmütter werben für freie Plätze

Von: Thilo Kortmann

Mit diesem Schild werben die beiden Tagesmütter. © Thilo Kortmann

Auf ungewöhnliche Weise machen zwei Tagesmütter in Halver Werbung für freie Plätze in ihrem Betreuungsangebot. Mit einem an einer Birke befestigten Schild an der viel befahrenen L528 in Richtung Kierspe kurz hinter dem Sterngolfplatz. Nicht weit ist es von dort zu den Arbeitsstätten der beiden Awo-Tagesmütter Maria Nickel und Katharina Nickel-Koschanov, dem Spatzennest am Iltisweg und den Königskindern am Wieselweg.

Halver – Das Schild haben die beiden Schwestern am Rande des Gartens ihrer Eltern befestigt. „Wir haben noch Plätze frei und auf der Straße ist in beiden Richtungen so viel los, dass wir das mit dem Schild einfach mal ausprobieren möchten“, erklärt Maria Nickel. Seit der A45-Sperrung kämen die Autos ja auch zusätzlich aus vielen anderen Teilen des Märkischen Kreises.

„Vielleicht wird ja so auch jemand aus einer Nachbarstadt auf unser Angebot aufmerksam“, sagt Katharina Nickel-Koschanov, die noch zwei Plätze in ihrer Tagesbetreuung Königskinder freihat. Schwester Maria hat sogar noch drei Plätze frei. Insgesamt bietet jede Tagesmutter fünf Plätze für Kinder an. Es gebe, so Nickel, ungefähr 17 Tagesmütter in Halver. Die beiden hätten eine Tätigkeit entdeckt, die bei jungen Frauen und Mütter immer beliebter werde.

Werbung über Stadtgrenze hinaus

Seit eineinhalb Jahren sind die beiden als Tagesmütter tätig, zuvor waren sie in ganz anderen Branchen tätig. „Ich habe als Fleischverkäuferin bei Rewe gearbeitet“, sagt Maria Nickel. Dann sei sie Mutter geworden und habe nach einer Arbeit gesucht, in der sie Familie und Job miteinander kombinieren kann.

Maria Nickel und Katharina Nickel-Koschanov (rechts) arbeiten seit eineinhalb Jahren als Tagesmütter für die Awo. Beide haben noch freie Betreuungsplätze. Mit ihrer ungewöhnlichen Werbeaktion möchten sie auch Eltern aus den Nachbarstädten ansprechen. © Thilo Kortmann

Auch ihre Schwester sagt: „Ich wollte den Beruf mit der eigenen Familienplanung kombinieren. Das funktioniert hervorragend.“ Auch die Arbeitszeiten seien so gestaltbar, dass alles harmoniere. Die Betreuung der Kinder finde täglich von 7.30 bis 13.30 Uhr statt, erklärt Maria Nickel. Die Betreuungszeiten seien so gewählt, damit sie sich nachmittags unter anderem um ihre eigenen Kinder und Familien kümmern können.

Beide wohnen, wie sie sagen, in einem Haus mit großem Garten und Terrasse. Nebenan gebe es direkt einen großen Spielplatz. Es seien hier nahezu perfekte Bedingungen für die Kinderbetreuung. „Wir gehen im Sommer außerdem mit den Kindern viel im Wald nebenan spazieren“, sagt Nickel-Koschanov. Zusätzlich engagieren sie sich bei verschiedenen Veranstaltungen, so wie beim Sommerfest in Oberbrügge bieten sie an einem Stand süße Naschereien für Kinder an. Ob die Werbung mit dem Schild funktioniert? „Sie sind der Erste, der deswegen angerufen hat“, sagt Maria Nickel und lacht. Es hänge noch nicht so lange. Vielleicht ändere man auch noch die Farbe des Schildes, „etwas auffälliger mit bunter Schrift“. Und die A45 sei ja auch noch länger gesperrt.